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İzmir açıklarında lastik botta 23 düzensiz göçmen yakalandı

22.07.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında lastik botta 23 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik botta 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında lastik botta bir grup yabancının olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, bottaki 14'ü Yemen, 9'u Eritre uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Yemen sahil güvenlik komutanlığı

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