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İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 3 sığınmacı kurtarıldı

13.08.2021 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 3 sığınmacı kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 3 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

Aslan Burnu açıklarında can salı içerisinde bir grup sığınmacının olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salındaki 3 sığınmacı kurtarıldı.

Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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