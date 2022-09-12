İzmir Adnan Menderes Havalimanı ağustosta 1 milyon 202 bin 638 yolcuyu ağırladı

İZMİR (AA) - İzmir Adnan Menderes Havalimanı, geçen ay 1 milyon 202 bin 638 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, ağustos ayı uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; İzmir Adnan Menderes Havalimanında, iç hat yolcu trafiği 558 bin 857, dış hat yolcu trafiği 643 bin 781 oldu. Böylece havalimanı ağustosta 1 milyon 202 bin 638 yolcuyu ağırladı.

Bu dönemde iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 624, dış hatlarda 4 bin 220 olmak üzere 7 bin 844'e ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise 18 bin 541 ton oldu.

İzmir Adnan Menderes Havalimanında; ocak-ağustos döneminde yolcu trafiği 6 milyon 588 bin 417, uçak trafiği 46 bin 719, yük trafiği ise 93 bin 783 ton olarak gerçekleşti.

