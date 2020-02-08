İzmir Agroexpo 2020'yi 3 günde, 296 binden fazla kişi ziyaret etti

İZMİR (AA) - Avrupa’nın dört büyük tarım fuarından biri olarak gösterilen 15. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı, ilk 3 günde, 296 bin 511 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından 6 Şubat'ta açılan, yarın sona erecek fuara, Türkiye ve dünyadan sektör temsilcileri ile çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.

Organizasyonun gerçekleştiği Fuar İzmir'e giden yollar, yoğun araç trafiği nedeniyle durma noktasına geldi. Birçok ziyaretçinin, otoparkta yer bulamaması nedeniyle araçlarını İzmir-Aydın Otoyolu'nun kenarına park ettiği görüldü.

Ziyaretçiler fuarda en çok tarım aletleri ve traktörlerin bulunduğu stantlara ilgi gösterdi.

Orion Fuarcılık'tan yapılan açıklamada, fuarı ilk üç gününde, 296 bin 511 kişinin ziyaret ettiği bildirildi. Fuarda bugüne kadar 680 milyon dolarlık iş hacminin gerçekleştiği, fuarın 4. ve son gününde, öngörülen 700 milyon dolarlık iş hacminin aşılacağının tahmin edildiği belirtildi.

- "Hayatımda ilk kez böyle kalabalık bir fuar görüyorum"