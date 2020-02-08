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İzmir Agroexpo 2020'yi 3 günde, 296 binden fazla kişi ziyaret etti

İZMİR HABERLERİ  | 08.02.2020 17:42 | Son Güncelleme

Fuarda bugüne kadar 680 milyon dolarlık iş hacminin gerçekleştiği bildirildi

İZMİR (AA) - Avrupa’nın dört büyük tarım fuarından biri olarak gösterilen 15. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı, ilk 3 günde, 296 bin 511 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından 6 Şubat'ta açılan, yarın sona erecek fuara, Türkiye ve dünyadan sektör temsilcileri ile çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.

Organizasyonun gerçekleştiği Fuar İzmir'e giden yollar, yoğun araç trafiği nedeniyle durma noktasına geldi. Birçok ziyaretçinin, otoparkta yer bulamaması nedeniyle araçlarını İzmir-Aydın Otoyolu'nun kenarına park ettiği görüldü.

Ziyaretçiler fuarda en çok tarım aletleri ve traktörlerin bulunduğu stantlara ilgi gösterdi.

Orion Fuarcılık'tan yapılan açıklamada, fuarı ilk üç gününde, 296 bin 511 kişinin ziyaret ettiği bildirildi. Fuarda bugüne kadar 680 milyon dolarlık iş hacminin gerçekleştiği, fuarın 4. ve son gününde, öngörülen 700 milyon dolarlık iş hacminin aşılacağının tahmin edildiği belirtildi.

- "Hayatımda ilk kez böyle kalabalık bir fuar görüyorum"

Fuara Tekirdağ'dan katılan çiftçi Şaban Ölmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'de düzenlenen Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın büyüklüğünü arkadaşlarından dinlediğini, ilk kez bu yıl fuarı görme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Fuara hayran kaldığını aktaran Ölmez, "Hayatımda ilk kez böyle kalabalık bir fuar görüyorum. Keşke zamanın olsa, fuarı ayrıntılı gezebilsem. 5 yıldır çiftçilik yapıyorum. Daha önce hiç görmediğim tarım aletlerini burada gördüm. Böyle fuarlar, çiftçiler için çok önemli. Hem alışveriş oluyor hem de bizler, tarım alanında yeni çıkan ekipmanları görme şansı buluyoruz." dedi.

Fuara İzmir'e Tire ilçesinden katılan Günay Korkmaz da tarım fuarına her yıl katıldığını, yeni tarım teknolojilerinden fuar sayesinde bilgi sahibi olduğunu aktardı.

Eğlenceli aktivitelerin de düzenlendiği fuarda, "traktör futbolu" büyük ilgi gördü. Oluşturulan futbol alanında katılımcılar, traktörün önüne monte edilen paletle, dev topu kaleye sokmaya çalıştı. Traktör sürücülerinin yakınları da tribünlerde, tezahüratlarda bulundu.

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