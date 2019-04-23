İzmir Atatürk Stadı'nda hırsızlık şoku

İzmiri temsil eden Altay, Altınordu, Göztepe ve Karşıyaka kulüplerinin formalarının bulunduğu duvarda her takımın ön ve arka yüzü görünen ikişer adet forması duruyordu.

Hırsızlık olayı, Spor Toto 1. Lig'de 21 Nisan Pazar günü oynanan Altay-Hatayspor maçı öncesi 10.00 ile 13.00 saatleri arasında yaşandı. Formaların arka yüzlerinde 4 kulübün unutulmaz futbolcularının isimleri yer alırken, ön yüzü sergilenen 4 formanın arkasında ise isim yazmadığı öğrenildi.

Kamera açısının almadığı bölümlerdeki ön yüzleri sergilenen Altay ve Göztepe formaları çerçevelerinden sökülerek çalındı. İzmir Emniyeti parmak izi bulunan bir çerçeveyi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.



