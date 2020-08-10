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İzmir Biyotıp ve Genom Merkezinde İlaç Analiz ve Kontrol Laboratuvarları açıldı

İZMİR HABERLERİ  | 10.08.2020 20:45 | Son Güncelleme

Merkez Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öztürk: - "Hedefimiz ilaçta ve aşıda Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtarmak, yerli ilaç sanayimizin küresel düzeyde rekabetçi konuma yükselmesi için ihtiyaç duyulan Ar-Ge ve teknoloji desteğini sağlayabilmektir"

İZMİR (AA) - Yerli ilaç konusunda Türk firmalarının geliştirdiği molekülleri klinik öncesi testlerden geçirmek için gerekli GLP (İyi Laboratuvar Uygulamaları) sertifikası almaya hak kazanan İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) bünyesinde İlaç Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarının açılışı yapıldı.

Merkez binasında bulunan Aziz Sancar Oditoryumu'ndaki törende konuşan İBG Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Figen Coşkun, merkezlerinin 15 yıl önce Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde kurulduğunu, 2018 yılı Ocak ayında Türkiye'nin ilk tematik araştırma merkezi olarak çalışmalarına başladığını söyledi.

Coşkun, "Biyoteknoloji alanında öncelikli alanlardan biri olarak belirlenen biyofarmasötik moleküllerin analizi için gerekli olan laboratuvarımızı 2020 yılı Mart ayında uluslararası geçerliliği olan OECD tarafından GLP sertifikasını alarak yapılandırmıştık. Böylece İBG İlaç Analiz ve Kontrol Laboratuvarında yapılan kontroller de uluslararası geçerliliği olan ve ilaç ruhsat dosyasında sunulması gereken analiz sonuçlarını verebilecek seviyeye gelmiştir." dedi.

İBG Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öztürk ise merkezlerinin 300'e yakın çalışanı ve lisansüstü eğitim alan öğrencisiyle rüştünü ispatlayan bir kurum olduğunu söyledi.

Merkezlerinin birçok bilimsel çalışmaya imza attığını anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Hedefimiz ilaçta ve aşıda Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtarmak, yerli ilaç sanayimizin küresel düzeyde rekabetçi konuma yükselmesi için ihtiyaç duyulan Ar-Ge ve teknoloji desteğini sağlayabilmektir. Bugün İBG, Ar-Ge süreci tamamlanmakta olan 4 biyobenzer ilaçla ve bir orijinal biyoteknolojik ilaçla önemli mesafeler kaydetmiştir. TÜBİTAK 1007 projesi kapsamında geliştirdiğimiz ilk yerli biyobenzerlerden birisini üreten hücre klonları proje ortağımız DEVA AŞ'ye teslim edilmiştir. Diğer 3 biyobenzer ilaçla ilgili olarak yerli ilaç sektörümüzle görüşmeler devam etmektedir."

İBG Endüstriyel Ar-Ge Program Direktörü Dr. Soner Gündemir ise 2 yıllık bir hazırlığın ardında Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından GLP sertifikasının merkezlerine verildiğini ifade etti.

Türkiye'nin ilk ilaç analiz laboratuvarı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Gündemir, "Şimdiye kadar Türkiye'de GLP sertifikalı bir laboratuvarda sonuç verip, ilaç adayları için insan deneyleri başlatamıyorduk. Artık bizim laboratuvarlarımızın vereceği sonuçlarla, insan deneyleri başlayabilecek. Dünyanın her tarafındaki firmalara hizmet vereceğiz. Biz ilk başta kendi ilaç firmamızın geliştirdikleri ilaçlara öncelik vereceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından ilaç firmalarının yetkilileriyle Gündemir arasında preklinik ilaç araştırmaları alanında iş birliği protokolleri imzalandı.

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