YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 9 Eylül’de sahnede olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 9 Eylül’de sahnede olacak

07.09.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 92. İzmir Enternasyonal Fuarı çerçevesinde İzmir’in 101’inci kurtuluş yıl dönümünü olan 9 Eylül’de “Benim Naçiz Vücudum” adlı oyunu İzmirliler ile buluşturuyor.

Atatürk’e yapılmaya çalışılan suikast süreci etrafında Genç Cumhuriyet’e karşı girişilen planları konu alan oyun, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları İsmet İnönü Sahnesi’nde sergilenecek.
Kurucu Genel Sanat Yönetmenliğini Yücel Erten’in yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, “Gençlik” temasıyla düzenlenen 92. İzmir Enternasyonal Fuarı çerçevesinde 3 oyunu izleyici ile buluşturuyor. Ufuk Aşar’ın yönetmenliğini yaptığı, Ferhat Lüleci’nin yazdığı tek perdelik komedi oyunu Mor Şalvar, 4 Eylül günü sahnelendi. Fuardaki ikinci oyun ise Bulgar kara mizah ustası Stefan Tsanev’in yazdığı, “Büyük İskender’in Atı” adıyla birçok kez sahnelenen, Hüseyin Mevsim’in Türkçeye çevirdiği ve Hatice Altan’ın yönettiği “3 Nalla 1 At” oyunu oldu.

“BENİM NAÇİZ VÜCUDUM” 9 EYLÜL’DE SAHNEDE

9 Eylül akşamı ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten’in yazıp yönettiği, müziklerini Cem İdiz’in yaptığı “Benim Naçiz Vücudum” oyunu sanatseverlerle buluşacak. İzmir’in kurtuluşunun 100. yılına armağan olarak hazırlanan “Benim Naçiz Vücudum”, Atatürk’e yapılmaya çalışılan suikast süreci etrafında Genç Cumhuriyet’e karşı girişilen planları konu alıyor. Oyun, belgesel oyun ile sahne kantatının bir alaşımı olarak seyirci karşısına çıkıyor. Oyunun başlama saati 19.30.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bolu’da yanan ormanların yaraları sarılıyorBolu’da yanan ormanların yaraları sarılıyor
Otomobilin çarptığı motosiklet böyle savrulduOtomobilin çarptığı motosiklet böyle savruldu
Kastamonu’da “Halk Sağlığı Sokağı” kuruldu, vatandaşlara ücretsiz sağlık testleri yapıldıKastamonu’da “Halk Sağlığı Sokağı” kuruldu, vatandaşlara ücretsiz sağlık testleri yapıldı
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 7 Eylül Perşembe

İmsak
05:14
Sabah
06:39
Öğle
13:15
İkindi
16:51
Akşam
19:41
Yatsı
21:00

İzmir Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Perşembe

Kiliçer eczanesi
Buca
Oray eczanesi
Karabaglar
Fesleğen eczanesi
Cigli
Çeşme ilica eczanesi
Cesme
Çağla eczanesi
Seferihisar
Naturel eczanesi
Konak
Yeni sakran eczanesi
Aliaga
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karısı eve gelince panik yaptı! Balkondan indirdi

Karısı eve gelince panik yaptı! Balkondan indirdi

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu

Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu

Hırsızlık yapan baron böyle cezalandırıldı! Çapa bağlayıp denize attılar...

Hırsızlık yapan baron böyle cezalandırıldı! Çapa bağlayıp denize attılar...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.