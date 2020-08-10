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İzmir Büyükşehir Belediyesinden "S plaka" açıklaması

İZMİR HABERLERİ  | 10.08.2020 15:22 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte hizmet verecek “S” plakalı servis aracı sayısının Ulaşım Ana Planı ve mevcut ihtiyaçlar çerçevesinde tespit edildiği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte hizmet verecek “S” plakalı servis aracı sayısının Ulaşım Ana Planı ve mevcut ihtiyaçlar çerçevesinde tespit edildiği belirtildi. İzmir Ticaret Odası, sanayi kuruluşları ve ilçe belediyelerinin bu yöndeki taleplerine de dikkat çekilen açıklamada, "Gerek 2019 nüfus ve ulaşım verileri, gerekse 2030 hedef yılı projeksiyonları dikkate alınarak kent genelinde ‘S’ plakalı servis aracı ihtiyacı bulunduğu tespit edilmiştir" denildi.
İzmir’i 2030 yılına hazırlamak ve yaklaşık 6 milyon kişinin yaşayacağı bir şehrin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulan İzmir Ulaşım Ana Planı çerçevesinde, önümüzdeki süreçte “S” plakalı servis aracı sayısını artırmayı hedefleyen büyükşehir belediyesi, servisçilerin eylemi sonrası açıklama yaptı. Kentlerin günlük yaklaşımlarla değil, uzun vadeli planlarla yöneltilmesinin gerekliliğine vurgu yapılan açıklamada, ihtiyaçların tespitinde halkın, meslek örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve ilçe belediyelerinin taleplerinin de dikkate alındığı belirtildi.
İzmirlilerin yaşam kalitelerinin artırılmasının öncelikli amaç olduğu belirtilen açıklamada, "İzmir Ulaşım Ana Planı uluslararası düzeydeki akademisyenler ve konunun uzmanlarından oluşan geniş bir ekip tarafından hazırlanan bilimsel bir çalışmadır. 2030 yılına kadar kentin ihtiyaç duyacağı ulaşım planlaması ile ilgili bir yol haritası niteliğindedir. ‘S’ plakalı servis aracı ihtiyacına yönelik projeksiyon da kentin gelişimi ve nüfus artışını içeren bu plan doğrultusunda oluşturulmuştur. İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet alanı içerisinde faaliyet gösteren ve başlangıçta İl Trafik Komisyon Kararları ile sınırlandırılan ‘S’ plakaları sayıları, ‘Ticari Plakaların Verilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar’ başlıklı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirtilen esaslar çerçevesinde ihale yolu ile artırılmaktadır. Bu doğrultuda yapılan ihalelerle 2010 yılında 700, 2016 yılında ise 300 adet S plaka verilmiştir" denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ayrıca 6360 sayılı yasa ile İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırlarında kalan Ödemiş, Tire, Bergama, Dikili ilçeleri tarafından yapılan ‘S’ plaka ihalelerinden alınan ve sadece sınır komşu ilçelerinde çalışma yetkisi bulunan 296 adet plaka ile İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde toplam 5 bin 849 ‘S’ plaka bulunmaktadır. İzmir Ticaret Odası, ilçe belediyeleri, sanayiciler ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen talepler, kent genelinde açılan yeni eğitim ve üretim tesislerinin yanı sıra pandemi süreciyle birlikte birçok fabrika ve işletmenin kendi servis ağını kurma gereksinimi bu alandaki ihtiyacı artırmış, İzmir Ulaşım Ana Planı ulaşım yatırım süreçleri, nüfus projeksiyonları ve ulaşım modeli kalibrasyonu kapsamındaki değerlendirmeler sonucunda kent genelinde ‘S’ plakalı servis aracı ihtiyacı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda öncelikle İzmir Ulaşım Ana Planında belirlenen kent merkezine hizmet verecek şekilde il genelinde S plaka ihalesi öngörülmüştür."

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