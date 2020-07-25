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İzmir Büyükşehir Belediyesinden sinema dayanışması

İZMİR HABERLERİ  | 25.07.2020 10:53 | Son Güncelleme

İzmir kent belleğinin simgesel kültür mekanlarından Karaca Sinemasını yaşatmak için sanatseverlerin oluşturduğu dayanışmaya İzmir Büyükşehir Belediyesi de katıldı.

İzmir kent belleğinin simgesel kültür mekanlarından Karaca Sinemasını yaşatmak için sanatseverlerin oluşturduğu dayanışmaya İzmir Büyükşehir Belediyesi de katıldı. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle kapanma riskiyle karşı karşıya kalan 50 yıllık sinema salonu için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, sosyal projelerde yer alan gönüllülere Karaca Sinemasından bilet armağan edecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınından etkilenen kültür sanat dünyasına yönelik desteklerini sürdürüyor. Bu zor günlerde ayakta kalma mücadelesi veren kentin son cadde sinemalarından Karaca için sinemaseverlerin yaptığı çağrıya tepkisiz kalmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni bir uygulama başlattı. Bizİzmir dijital platformları üzerinden gönüllü projelerde yer alarak 300 BizPuan biriktiren 2 bin 500 kişiye Karaca Sinemasından 2 kişilik bilet armağan edilecek. Hayata geçirilen uygulama özellikle gençleri sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya teşvik etmenin yanı sıra, 50 yıllık geçmişe sahip Karaca Sineması’nın yaşatılmasını hedefliyor.

300 puana 2 kişilik bilet
Gönüllüler puanlarını ve bilet bilgilerini Bizİzmir.com web sitesi ve mobil uygulamalarından kontrol edebilecek. İzmirliler almaya hak kazandıkları biletlerini Karaca Sinemasında bir sene içinde kullanabilecekler. Biletlerde yer alan kare kod ile sinema gişesinden koltuk numarası almak mümkün olacak. Biletler başka bir kişi tarafından da kullanılabilecek.

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