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İzmir Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Avrupa mücadelesine başlıyor

07.09.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Avrupa mücadelesine başlıyor

İZMİR (AA) - Türkiye'yi Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Erkekler Avrupa Kupası'nda temsil edecek İzmir Büyükşehir Belediyespor, birinci turda Çekya ekibi Bornoz Zubri ile yapacağı maçları deplasmanda oynayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ilk tur karşılaşmalarını Çekya'daki Robe Arena'da oynayacak İzmir Büyükşehir Belediyespor'un ilk maçını 9 Eylül Cuma, rövanşı da 1 gün sonra yapacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen antrenör Müjdat Özcan, iyi bir kadroya sahip olduklarını belirterek, "İzmir'de 3 gün süren 100. Yıl Zafer Kupası'nda 3 maç oynadık. Yeni transferlerimiz de takıma çabuk uyum sağladı. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Çekya'daki maçlarda da başarılı olup İzmir'e turu geçerek dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
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