SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

İzmir'de basketbolcuları buluşturan akademi

İzmir'de yıllar boyunca Süper Lig ekiplerinde görev yapan antrenörlerin kurduğu Arashi Sports Academy, sezon öncesi hazırlıklarını üst düzeyde sürdürmek isteyen profesyonel basketbolcuları tesislerinde buluşturdu

İzmir'de basketbolcuları buluşturan akademi
Emre Şen

Sezon öncesinde akademide çalışan basketbolcular, "Potatalks off season" programına katıldı. Programın ilk konuğu, geçen sezonu Karşıyaka'da tamamladıktan sonra yeni sezonda Gaziantep Basketbol'da forma giyecek Samet Geyik oldu.

Kariyerinde 18'inci sezonuna hazırlanan tecrübeli basketbolcu, yaptığı açıklamada fiziksel antrenmanların basketbolcular için çok önemli hale geldiğini aktardı. Samet Geyik, "Çünkü sporcular bu dönemde eksiklerini geliştirebildiklerini gördüler ve atletizm antrenörleriyle çalışmaya, buna yatırım yapmaya başladılar. Bu gerçekten fark yaratmaya başladı. Sezon içinde yapamadığın gelişimi bu dönemde yapabiliyorsun" diye konuştu.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süper Lig'de görülmemiş olay! Aşık olduğu için kampı terk ettiSüper Lig'de görülmemiş olay! Aşık olduğu için kampı terk etti
Mohamed Salah'ın istekleri Trabzonspor'un sabrını taşırmak üzere!Mohamed Salah'ın istekleri Trabzonspor'un sabrını taşırmak üzere!
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Menderes Belediyesi'ne operasyon!

Menderes Belediyesi'ne operasyon!

Dikkat çeken sözler! "Konuşursa deprem olur"

Dikkat çeken sözler! "Konuşursa deprem olur"

Galatasaray teklifini sundu, anında yanıt geldi: Kabul etmiyoruz!

Galatasaray teklifini sundu, anında yanıt geldi: Kabul etmiyoruz!

Sivas'taki o köye yerleşti! Son haline yorum yağdı

Sivas'taki o köye yerleşti! Son haline yorum yağdı

CarrefourSA'da artık alkol satılmayacak! A101'e satılmıştı

CarrefourSA'da artık alkol satılmayacak! A101'e satılmıştı

Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem! İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kalkıyor

Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem! İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kalkıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.