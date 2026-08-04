İzmir'de basketbolcuları buluşturan akademi

Sezon öncesinde akademide çalışan basketbolcular, "Potatalks off season" programına katıldı. Programın ilk konuğu, geçen sezonu Karşıyaka'da tamamladıktan sonra yeni sezonda Gaziantep Basketbol'da forma giyecek Samet Geyik oldu.

Kariyerinde 18'inci sezonuna hazırlanan tecrübeli basketbolcu, yaptığı açıklamada fiziksel antrenmanların basketbolcular için çok önemli hale geldiğini aktardı. Samet Geyik, "Çünkü sporcular bu dönemde eksiklerini geliştirebildiklerini gördüler ve atletizm antrenörleriyle çalışmaya, buna yatırım yapmaya başladılar. Bu gerçekten fark yaratmaya başladı. Sezon içinde yapamadığın gelişimi bu dönemde yapabiliyorsun" diye konuştu.