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Galatasaray'da orta sahaya dev isim! Manchester City'nin yıldızı Tijjani Reijnders

Yaz transfer döneminde sessiz kalan Galatasaray, orta saha hattını güçlendirmek için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Manchester City forması giyen Tijjani Reijnders için kiralama formülünü masaya yatırdığı öğrenildi.

Galatasaray'da orta sahaya dev isim! Manchester City'nin yıldızı Tijjani Reijnders
Emre Şen
Tijjani Reijnders

Tijjani Reijnders

HOL Hollanda
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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Yaz transfer dönemindeki durgunluğuyla taraftarın tepkisini çeken Galatasaray, orta saha transferinde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. 8 numara pozisyonu için çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılı yönetim, Premier Lig devi Manchester City'nin yıldız futbolcusu Tijjani Reijnders'i yeniden gündemine aldı.

KİRALAMA FORMÜLÜ DEVREDE

Galatasaray da orta sahaya dev isim! Manchester City nin yıldızı Tijjani Reijnders 1

Gabriel Sara takımdan ayrılmadığı sürece bu bölge için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyi planlamayan sarı-kırmızılılar, Hollandalı futbolcuyu kiralama yöntemiyle kadrosuna katmayı hedefliyor. Ancak yönetimin, Manchester City'ye bu transfer için bir kiralama bedeli ödemek istemediği ifade edildi.

TALEBİ 9 MİLYON EURO

Galatasaray da orta sahaya dev isim! Manchester City nin yıldızı Tijjani Reijnders 2

Juventus'un da peşinde olduğu tecrübeli oyuncuyla temas kuran Galatasaray yönetimi, futbolcunun mali şartlarını masaya yatırdı. Tijjani Reijnders'in sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 9 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.

Mauro Icardi'nin takımdan ayrılmasıyla maaş bütçesinde 10 milyon Euro'luk bir alan açan sarı-kırmızılı idarecilerin, Manchester City ile anlaşma sağlanması durumunda bu ücreti Hollandalı yıldıza ödemeye hazır olduğu belirtildi.

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