Galatasaray'da orta sahaya dev isim! Manchester City'nin yıldızı Tijjani Reijnders

Yaz transfer dönemindeki durgunluğuyla taraftarın tepkisini çeken Galatasaray, orta saha transferinde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. 8 numara pozisyonu için çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılı yönetim, Premier Lig devi Manchester City'nin yıldız futbolcusu Tijjani Reijnders'i yeniden gündemine aldı.

KİRALAMA FORMÜLÜ DEVREDE

Gabriel Sara takımdan ayrılmadığı sürece bu bölge için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyi planlamayan sarı-kırmızılılar, Hollandalı futbolcuyu kiralama yöntemiyle kadrosuna katmayı hedefliyor. Ancak yönetimin, Manchester City'ye bu transfer için bir kiralama bedeli ödemek istemediği ifade edildi.

TALEBİ 9 MİLYON EURO

Juventus'un da peşinde olduğu tecrübeli oyuncuyla temas kuran Galatasaray yönetimi, futbolcunun mali şartlarını masaya yatırdı. Tijjani Reijnders'in sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 9 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.

Mauro Icardi'nin takımdan ayrılmasıyla maaş bütçesinde 10 milyon Euro'luk bir alan açan sarı-kırmızılı idarecilerin, Manchester City ile anlaşma sağlanması durumunda bu ücreti Hollandalı yıldıza ödemeye hazır olduğu belirtildi.