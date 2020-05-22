İzmir'de camilerden 'Çav Bella' çalmasına ünlü isimlerden tepki! 'Leş bir eylem'

İzmir'de çarşamba günü bazı camilerin merkezi ses sistemi sabote edilmiş ve hoparlörlerden 'Çav Bella' çalınmıştı. Olayın ardından yapılan bu saygısızlığa sosyal medyada tepki yağmıştı.

Bu olayın ardından Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki bazı camilerde ise Selda Bağcan'ın seslendirdiği 'Yuh Yuh' şarkısı çalındı. Yaşananların ardından İzmir Müftülüğü merkezi sistemden ezan uygulamasını askıya aldı.

'EzanKırmızıÇizgimizdir' etiketi sosyal medyada trend olunca Selda Bağcan da Twitter'ın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Selda Bağcan açıklamasında "ülkeyi bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Şiddetle kınıyorum" dedi.

Fırat Tanış da yaşanan bu olaya tepki göstererek "Leş bir eylem. Dümdüz kınıyorum" paylaşımı yaptı.



Gökhan Özoğuz da bu çirkin olay sonrası bir paylaşım yaparak bu durum eleştirdi.

Ünlü isim bir diğer açıklamasında ise "Hiç şüphesiz her zaman lanetliyoruz! Yanlız "Çav bella"nın hedef gösterme aracı olarak kullanılması üzdü, ben iki kez daha lanetliyorum" dedi,



