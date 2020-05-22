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İzmir'de camilerden 'Çav Bella' çalmasına ünlü isimlerden tepki! 'Leş bir eylem'

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 09:58 | Son Güncelleme

İzmir'de bazı camilerden 'Çav Bella' çalması sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü. Yaşanan bu olaya Selda Bağcan, Fırat Tanış ve Gökhan Özoğuz tepki gösterdi.

İzmir'de camilerden 'Çav Bella' çalmasına ünlü isimlerden tepki! 'Leş bir eylem'

İzmir'de çarşamba günü bazı camilerin merkezi ses sistemi sabote edilmiş ve hoparlörlerden 'Çav Bella' çalınmıştı. Olayın ardından yapılan bu saygısızlığa sosyal medyada tepki yağmıştı.

Bu olayın ardından Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki bazı camilerde ise Selda Bağcan'ın seslendirdiği 'Yuh Yuh' şarkısı çalındı. Yaşananların ardından İzmir Müftülüğü merkezi sistemden ezan uygulamasını askıya aldı.

'EzanKırmızıÇizgimizdir' etiketi sosyal medyada trend olunca Selda Bağcan da Twitter'ın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Selda Bağcan açıklamasında "ülkeyi bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Şiddetle kınıyorum" dedi.

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Fırat Tanış da yaşanan bu olaya tepki göstererek "Leş bir eylem. Dümdüz kınıyorum" paylaşımı yaptı.
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Gökhan Özoğuz da bu çirkin olay sonrası bir paylaşım yaparak bu durum eleştirdi.

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Ünlü isim bir diğer açıklamasında ise "Hiç şüphesiz her zaman lanetliyoruz! Yanlız "Çav bella"nın hedef gösterme aracı olarak kullanılması üzdü, ben iki kez daha lanetliyorum" dedi,


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