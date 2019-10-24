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İzmir'de Cumhuriyet Bayramı'na özel aynalı billboard

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 24.10.2019 08:23 | Son Güncelleme

İzmir'in Çeşme ilçesinde belediye, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Atatürk'ün fotoğrafı ve çeşitli sloganların yer aldığı tasarımları billboardlara yerleştirdi. Ayrıca billboardlara konulan aynalarla, Cumhuriyeti yaşatanların, vatandaşların kendisi olduğu vurgulandı.

Çeşme Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için dikkat çeken bir çalışma yaptı. Çeşme'nin her yerinde billboardlar için özel olarak tasarımlar hazırlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yer aldığı tasarımlarda, 'Cumhuriyet Sensin' ve 'Kendine İyi Bak' sloganı ile Ata'nın fotoğrafı yer aldı. Billboardlara konulan aynayla ise Cumhuriyetin vatandaşlar var oldukça yaşayacağı vurgulandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir 29 ekim

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