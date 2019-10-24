İzmir'de Cumhuriyet Bayramı'na özel aynalı billboard

Çeşme Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için dikkat çeken bir çalışma yaptı. Çeşme'nin her yerinde billboardlar için özel olarak tasarımlar hazırlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yer aldığı tasarımlarda, 'Cumhuriyet Sensin' ve 'Kendine İyi Bak' sloganı ile Ata'nın fotoğrafı yer aldı. Billboardlara konulan aynayla ise Cumhuriyetin vatandaşlar var oldukça yaşayacağı vurgulandı.
(DHA)
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