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  4. İzmir'de gergin anlar! İrfan Can Eğribayat çıldırdı...

İzmir'de gergin anlar! İrfan Can Eğribayat çıldırdı...

19.03.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşan Göztepe, maçtan 2-0 mağlup ayrılarak kümede kalma yolunda büyük bir yara aldı. Son düdüğün ardından tribünlerden takımı protesto etmek için sesler yükseldi. Sarı-kırmızılı ekipte İrfan Can Eğribayat, taraftarlara tepki gösterdi. İrfan Can'ın tepkisinden sonra taraftarlar iyice sinirlendi. Sonrasında İrfan Can sinirlerine hakim olamadı. Takım arkadaşları zorlukla 23 yaşındaki kaleciyi soyunma odasına götürdü.

İzmir'de gergin anlar! İrfan Can Eğribayat çıldırdı...
İrfan Can Eğribayat

İrfan Can Eğribayat

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Göztepe
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Göztepe'nin Alanyaspor'a 2-0 mağlup olduğu maçtan sonra ortalık karıştı. Aldıkları mağlubiyetle birlikte ligde kalması zora giren Göztepe'de taraftarlar bir hayli kızgındı. Sarı-Kırmızılılar'da son düdükle beraber tribünlerden protestolar yükseldi.

İŞTE O ANLAR...

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor Göztepe
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