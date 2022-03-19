İzmir'de gergin anlar! İrfan Can Eğribayat çıldırdı...

Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşan Göztepe, maçtan 2-0 mağlup ayrılarak kümede kalma yolunda büyük bir yara aldı. Son düdüğün ardından tribünlerden takımı protesto etmek için sesler yükseldi. Sarı-kırmızılı ekipte İrfan Can Eğribayat, taraftarlara tepki gösterdi. İrfan Can'ın tepkisinden sonra taraftarlar iyice sinirlendi. Sonrasında İrfan Can sinirlerine hakim olamadı. Takım arkadaşları zorlukla 23 yaşındaki kaleciyi soyunma odasına götürdü.
Göztepe'nin Alanyaspor'a 2-0 mağlup olduğu maçtan sonra ortalık karıştı. Aldıkları mağlubiyetle birlikte ligde kalması zora giren Göztepe'de taraftarlar bir hayli kızgındı. Sarı-Kırmızılılar'da son düdükle beraber tribünlerden protestolar yükseldi.
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