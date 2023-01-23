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  4. İzmir'de inanılmaz olay! Taraftarlar tel örgülerin üzerinden atladı, futbolculara saldırdı

İzmir'de inanılmaz olay! Taraftarlar tel örgülerin üzerinden atladı, futbolculara saldırdı

23.01.2023 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Süper Amatör 3. Grup’ta Sakinşehir Seferihisarspor’un, Urla Belediyespor’u sahasında konuk ettiği maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte ortalık karıştı. Tel örgülerin üzerinden atlayan taraftarlar futbolculara saldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

İzmir'de inanılmaz olay! Taraftarlar tel örgülerin üzerinden atladı, futbolculara saldırdı

Olay, bugün saat 13.00’te Seferihisar İzzet Gül Stadı’nda meydana geldi. İzmir Süper Amatör 3. Grup’ta oynanan Sakinşehir Seferihisarspor ile Urla Belediyespor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi Sakinşehir Seferihisarspor 3-0 kazandı.

TEL ÖRGÜLERİN ÜZERİNDEN ATLADI!

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İddiaya göre, soyunma odalarına giden Urla Belediyesporlu futbolculara, tel örgülerin üzerinden sahaya atlayan taraftarlar saldırdı. Tekme ve yumruklu kavgada bazı futbolcular ve fanatik taraftarlar yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

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20 dakika süren olaylarda, soyunma odasında mahsur kalan Urla Belediyesporlu sporcular ve hocaları, ilçelerden takviye gelen polis ekipleri tarafından, güvenli şekilde stattan çıkarıldı. Tekme ve yumruklu kavga anı ise maçı izleyen bir vatandaş tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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