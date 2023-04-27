İzmir'de yanan lüks sitede dairesi vardı! İbrahim Tatlıses'ten paylaşım geldi

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, İbrahim Tatlıses'in de dairesinin olduğu lüks bir sitede yangın çıktı. Ünlü türkücü, yangın sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım...

Narlıdere ilçesi Yenikale Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitede çıkan yangında, tüm binayı saran alevler gökyüzünü aydınlattı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken birçok kişi İbrahim Tatlıses'i merak etti.

"UÇAKLARDA YER YOK DİYE GELEMEDİM"

Ünlü türkücü sosyal medya hesabından takipçilerine seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Folkart da oturan bütün komşularıma geçmiş olsun. İki gün önce geliyordum İzmir'e, uçaklarda yer yok diye gelemedim. Herkese geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin."

