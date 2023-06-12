İzmir'de yanan rezidansta dairesi vardı! İbrahim Tatlıses isyan etti

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki lüks sitede çıkan, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle 8 saatte kontrol altına alınan yangında büyük hasar meydana gelmişti.

Binada ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in dairesinin de bulunduğu ortaya çıkmıştı. İbrahim Tatlıses yaptığı açıklamada, "Folkart'ta oturan bütün komşularıma geçmiş olsun. İki gün önce geliyordum İzmir'e. Uçaklarda yer yok diye gelemedim. Herkese geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin" demişti.

"GENÇLİĞİM YANDI..."

Ancak son yaşanan gelişmeler türkücüyü isyan ettirdi. Tatlıses sosyal medya hesabından "Herkes geçmiş olsun. Eviniz yanmış; ben diyorum evimiz yansa iyi benim gençliğim yandı 45 senede aldığım ödüllerim yandı ev ne ki 5 sene vergi rekortmeni olup aldığım ödüller yandı. Hâlâ siteyi yapanlar suçlu olduğu halde 'maliklerden nasıl para alırız'ın peşinde! Ben 5 kuruş vermem" dedi.



