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Caner Toygar evlendi! Nikah şahidi olan Esra Erol'un kocası Ali Özbir bakın ne taktı

12.06.2023 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Gelinim olur musun?" yarışmasının unutulmaz damatlarından Caner Toygar, evlendi. Bir süredir Esra Eol'da çalışan Toygar'ın nikah şahitleri de Esra Erol ile eşi Ali Özbir oldu. Ali Özbir'in takı töreninde taktıkları sosyal medyayı salladı.

Caner Toygar evlendi! Nikah şahidi olan Esra Erol'un kocası Ali Özbir bakın ne taktı

Bir döneme damga vuran "Gelinim Olur Musun?" yarışmasıyla hafızalara kazınan, şimdilerde Esra Erol'un programında muhabirlik yapan Caner Toygar özel hayatıyla gündemde.

"Gelinim Olur Musun?" yarışmasında Tülin ile yaşadığı aşkla hatırlanan Caner Toygar evlilik kararı almıştı. Ünlü isim yine evlendi.

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Esra Erol ve Ali Özbir'in nikah şahidi olduğu düğüne dair kareleri ise Caner Toygar sosyal medya hesabından yayınladı.

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ESRA EROL'UN KOCASI DÜĞÜNE DAMGA VURDU

Düğünde en dikkat çeken anlar ise Esra Erol'un kocasının takı merasiminde taktıkları oldu. Caner o anları "Ali abi yakışanı yaptı 5 tur döndük" notuyla yayınlarken videoda sunucu Esra Erol'un kenarda beklediği gözlerden kaçmadı.

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Büyük çöp poşetinin içinden tomarla para çıkarıp düğünde taktı Büyük çöp poşetinin içinden tomarla para çıkarıp düğünde taktı

AKILLARA DİLAN POLAT GELDİ

Ali Özbir'in poşetten çıkararak taktığı paraları görenler "Şimdi Dilan Polat düşünsün" dedi. Dilan Polat da geçtiğimiz günlerde düğünde çöp poşetiyle getirdiği paraları gelin ve damada takmıştı.

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Esra Erol Caner Toygar

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