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Şeyma Subaşı paylaşım üstüne paylaşım yaptı! Tepki çekti

01.11.2020 10:23 | Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı paylaşım üstüne paylaşım yaptı! Tepki çekti

Şeyma Subaşı tatiline ve kutlamalarına devam ediyor. Koronavirüs dinlemeyen Subaşı Cadılar Bayramı kutlarken paylaşım üstüne paylaşım yaptı. Türkiye İzmir'den gelen ölüm haberlerine ağlarken Subaşı'nın paylaşımları tepki çekti.

Yaptığı her paylaşımla olay olan Şeyma Subaşı yurt dışında tatiline devam ediyor. Koronavirüs dinlemeyen Subaşı Cadılar Bayramı'nı da atlamadı.

Cadılar Bayramı için ev partisine giden ve ve giydiği kostümlerle paylaşım üstüne paylaşım yapan Şeyma Subaşı'nın rahatlığı şoke etti. Subaşı'nın takipçileri Subaşı'na tepki gösterdi.

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İzmir'di yaşanan depremin ardından herkes enkaz altından gelecek iyi haberleri beklerken Şeyma Subaşı'nın Cadılar Bayramı paylaşımları şoke etti. Herkes Subaşı'nın paylaşım üstüne paylaşım yapmasına tepki gösterdi.

Ekran Alıntısı

Subaşı sabaha kadar partileyip dans ettiği anları paylaştı ve gelen tepkileri umursamadı.

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