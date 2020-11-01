Şeyma Subaşı paylaşım üstüne paylaşım yaptı! Tepki çekti

Yaptığı her paylaşımla olay olan Şeyma Subaşı yurt dışında tatiline devam ediyor. Koronavirüs dinlemeyen Subaşı Cadılar Bayramı'nı da atlamadı.

Cadılar Bayramı için ev partisine giden ve ve giydiği kostümlerle paylaşım üstüne paylaşım yapan Şeyma Subaşı'nın rahatlığı şoke etti. Subaşı'nın takipçileri Subaşı'na tepki gösterdi.

İzmir'di yaşanan depremin ardından herkes enkaz altından gelecek iyi haberleri beklerken Şeyma Subaşı'nın Cadılar Bayramı paylaşımları şoke etti. Herkes Subaşı'nın paylaşım üstüne paylaşım yapmasına tepki gösterdi.

Subaşı sabaha kadar partileyip dans ettiği anları paylaştı ve gelen tepkileri umursamadı.

