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İzmir depreminde Doğanlar Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin yargılama sürüyor

21.01.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahkemeye sunulan ek bilirkişi raporunda, fenni mesul ve müteahhit, asli kusurlu olarak gösterildi

İZMİR (AA) - İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalardan Doğanlar Apartmanı'nın B Bloku için yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan biri tutuksuz, 2'si tutuklu, biri de firari 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçlaması bulunan tutuklu sanıklar statik-betonarme proje müellifi M.S.B. ve müteahhit Ç.D, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, Dokuz Eylül Üniversitesinden istenen ek bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını bildirdi.

Ek raporda, Doğanlar Apartmanı B Blok binasında, statik projede öngörülen beton sınıfının sağlanmaması, etriye (kolon ve kirişleri çevreleyen demir örgü) donatıları ve birleşim bölgesindeki donatı imalatlarının proje ile uyumlu olmaması nedeniyle yapının yıkılmasında firari sanık fenni mesul B.I. ile tutuklu sanık müteahhit Ç.D'nin asli kusurlu olduğu belirtildi.

Raporda tutuklu sanıklardan betonarme proje müellifi M.S.B ile tutuksuz sanık sürveyan G.U'nun ise tali kusurlu olduğu belirtildi.

Tutukluların tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir'deki deprem sonrası Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nın B Blok'unun tamamen yıkılması sonucu 15 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı.

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