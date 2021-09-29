YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezonu Gülsin Onay konseri ile açacak

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezonu Gülsin Onay konseri ile açacak

29.09.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezonu Gülsin Onay konseri ile açacak

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), 2021-2022 sezonuna devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay konseri ile başlayacak.

İZDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülsin Onay, 1 Ekim'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, Edvard Grieg'in piyano konçertosunu seslendirecek.

Konserin şefliğini ise Gürer Aykal üstlenecek.

Açılış konserinin ikinci bölümde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, duayen şef Gürer Aykal yönetiminde Dmitri Şostakoviç'in 9. Senfonisi seslendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İZDSO Müdürü Özge Tanrıver, yeni sezonda Türkiye'nin ileri gelen şef ve solist sanatçılarının yanı sıra dünyanın önemli şef ve solistlerini ağırlayacaklarını aktardı.

Tanrıver, konserlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli önlemleri alacaklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de sınıfında tek! İşte fiyatıTürkiye'de sınıfında tek! İşte fiyatı
PARTNEREski eşler Kadıköy'de buluştuEski eşler Kadıköy'de buluştu
Katip Çelebi Üniversitesinde, kalacak yeri olmayan öğrencilere hocaları ev buluyorKatip Çelebi Üniversitesinde, kalacak yeri olmayan öğrencilere hocaları ev buluyor

İzmir Namaz Vakitleri 29 Eylül Çarşamba

İmsak
05:37
Sabah
06:58
Öğle
13:07
İkindi
16:28
Akşam
19:05
Yatsı
20:21

İzmir Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Çarşamba

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Galatasaray-Göztepe maçının ardından

Galatasaray-Göztepe maçının ardından

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yalova'da minibüste unutulan 111 bin lirayı iki gün sonra polis buldu

Yalova'da minibüste unutulan 111 bin lirayı iki gün sonra polis buldu

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçının ardından

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.