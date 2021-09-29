İzmir Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezonu Gülsin Onay konseri ile açacak

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), 2021-2022 sezonuna devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay konseri ile başlayacak.

İZDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülsin Onay, 1 Ekim'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, Edvard Grieg'in piyano konçertosunu seslendirecek.

Konserin şefliğini ise Gürer Aykal üstlenecek.

Açılış konserinin ikinci bölümde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, duayen şef Gürer Aykal yönetiminde Dmitri Şostakoviç'in 9. Senfonisi seslendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İZDSO Müdürü Özge Tanrıver, yeni sezonda Türkiye'nin ileri gelen şef ve solist sanatçılarının yanı sıra dünyanın önemli şef ve solistlerini ağırlayacaklarını aktardı.

Tanrıver, konserlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli önlemleri alacaklarını kaydetti.



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