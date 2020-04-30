İzmir Eczacı Odasından önemli maske açıklaması

İzmir Eczacı Odası, ücretsiz maske temini konusunda açıklama yaparak, "Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar ve bir iş yerinde SGK’lı olarak çalışanlar eczanelerden ücretsiz maske temini uygulamasından faydalanamayacaktır" denildi.

İzmir Eczacı Odası, maske temini hakkında bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen maskelerin önce ecza depolarına, sonra da eczanelere gönderildiği belirtilerek, her eczaneye limitli sayıda maskenin geldiği vurgulandı.

Maskelerin geliş sürecinin önceden bilinmediğinin altının çizildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni uygulamaya göre; 20 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük olanlar, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar ve bir iş yerinde SGK’lı olarak çalışanlar (çalıştıkları yer temin edecektir) eczanelerden ücretsiz maske temini uygulamasından faydalanamayacaktır.”

