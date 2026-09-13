İzmir En İyi Anaokulları - Güncel Liste 2026

Okul öncesi dönem, çocukların bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişimlerinin desteklendiği önemli eğitim aşamalarından biridir. İzmir'de doğru okul öncesi eğitim kurumunu seçerken yalnızca okulun konumuna veya fiziksel görünümüne değil; öğretmen kadrosuna, sınıf mevcuduna, eğitim yaklaşımına, kurumun yasal statüsüne ve çocukların günlük programına birlikte bakmak gerekir.

"İzmir'in en iyi anaokulu hangisi, ücretler ne durumda ve hangi eğitim modeli tercih edilmeli?" sorularının tek bir yanıtı bulunmamaktadır. Karşıyaka, Bornova, Buca, Konak ve Gaziemir'de farklı kurum türleri ve eğitim seçenekleri bulunduğundan, çocuğa en uygun okul ailenin beklentileri ve çocuğun bireysel ihtiyaçları doğrultusunda değişebilir.

Çocuğunuza uygun kurumu seçerken binanın güvenliği, uygulanan eğitim yaklaşımı, sınıf mevcudu, kurumun hangi bakanlığın denetiminde olduğu ve bütçeniz gibi temel faktörleri birlikte değerlendirebilirsiniz.

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İşte 2026-2027 dönemi için İzmir anaokulları rehberi...

İZMİR'DE ANAOKULU SEÇİMİ: NELERE DİKKAT ETMELİ? - 2026

İzmir'de anaokulu seçerken pedagojik yaklaşımın yanı sıra kurumun fiziksel güvenliği ve acil durum hazırlığı da dikkate alınmalıdır. Kurumdan binanın yasal kullanım durumu, yangın ve tahliye planları, acil durumda çocukların nasıl teslim edileceği ve toplanma düzeni hakkında bilgi isteyebilirsiniz.

Binanın yalnızca tek veya iki katlı olması tek başına yapı güvenliğinin göstergesi değildir. Bu nedenle okul ziyaretinde kat sayısı üzerinden bir güvenlik sonucu çıkarmak yerine kurumun güvenlik tedbirlerini ve acil durum uygulamalarını öğrenmek daha doğru olacaktır.

Ayrıca açık hava alanlarının nasıl kullanıldığı, sınıfların havalandırılması, giriş-çıkış güvenliği, çocukların kullandığı tuvalet ve lavaboların yaş grubuna uygunluğu ve veli iletişimi de değerlendirilmesi gereken unsurlar arasındadır.

EĞİTİM MODELİ, ÖĞRETMEN KALİTESİ VE SINIF MEVCUDU: 3 TEMEL KRİTER

Anaokulu seçiminde binanın fiziki özellikleri kadar çocuklara sunulan eğitim ortamı da önemlidir. Karşılaştırma yaparken üç temel başlığa odaklanabilirsiniz:

Eğitim Modeli: Kurumun Montessori, Reggio Emilia, oyun temelli veya başka bir yaklaşımı benimsediğini belirtmesi tek başına yeterli değildir. Çocuğun bir gününün ne kadarının serbest oyun, öğretmen yönlendirmeli etkinlik, açık hava, yemek ve dinlenmeyle geçtiğini sormak daha sağlıklı bir karşılaştırma sağlar.

Kurumun Montessori, Reggio Emilia, oyun temelli veya başka bir yaklaşımı benimsediğini belirtmesi tek başına yeterli değildir. Çocuğun bir gününün ne kadarının serbest oyun, öğretmen yönlendirmeli etkinlik, açık hava, yemek ve dinlenmeyle geçtiğini sormak daha sağlıklı bir karşılaştırma sağlar. Öğretmen Kalitesi ve Sürekliliği: MEB'e bağlı kurumlarda öğretmenlerin, Talim ve Terbiye Kurulunun okul öncesi alanı için belirlediği mezuniyet ve görevlendirme şartlarını taşıması gerekir. Bu kaynak yükseköğretim programları yalnızca "4 yıllık Okul Öncesi Öğretmenliği" adı taşıyan tek bir bölümle sınırlı değildir. Öğretmenin mesleki yeterliliğinin yanında kurumda ne kadar süredir görev yaptığı da kayıt görüşmesinde sorulabilir.

MEB'e bağlı kurumlarda öğretmenlerin, Talim ve Terbiye Kurulunun okul öncesi alanı için belirlediği mezuniyet ve görevlendirme şartlarını taşıması gerekir. Bu kaynak yükseköğretim programları yalnızca "4 yıllık Okul Öncesi Öğretmenliği" adı taşıyan tek bir bölümle sınırlı değildir. Öğretmenin mesleki yeterliliğinin yanında kurumda ne kadar süredir görev yaptığı da kayıt görüşmesinde sorulabilir. Sınıf Mevcudu ve Yaş Grupları: MEB'e bağlı özel okul öncesi eğitim kurumlarında sınıf mevcudu 20'den fazla olamaz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı denetimindeki özel kreş ve gündüz bakımevlerinde ise 0-24 aylık grupta en fazla 10, 25-66 aylık grupta en fazla 20 çocukla grup oluşturulur. Bu nedenle okulun toplam öğrenci sayısı yerine çocuğunuzun bulunacağı sınıfın gerçek mevcudunu sormanız daha anlamlıdır.

Bu üç kriterin yanında okulun uyum sürecini de kayıt öncesinde öğrenmek gerekir. MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde okul öncesi öğrencilerinin uyum eğitimi 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Birinci dönem ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı. Özel kurumların kendi uyum uygulamalarında farklılık olabileceğinden sürecin nasıl yürütüldüğünü doğrudan kurumdan öğrenebilirsiniz.

MEB LİSANSLI MI, ÖZEL Mİ? İZMİR'DE ANAOKULU TÜRLERİ

Burada sık karşılaşılan bir kavram karışıklığını gidermek gerekir: "özel okul" ile "MEB'e bağlı okul" birbirinin karşıtı değildir. Bir anaokulu özel bir kurum olup aynı zamanda Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösterebilir.

MEB'e bağlı özel anaokullarına 36-68 aylık, özel okullar bünyesindeki ana sınıflarına ise 45-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okul öncesi eğitim programı yalnızca ilkokula hazırlıktan ibaret değildir; çocuğun farklı gelişim alanlarının bütüncül biçimde desteklenmesini amaçlar.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı denetimindeki kurumlarda ise güncel yaş ayrımı farklıdır. Kreşler 0-24 aylık, gündüz bakımevleri 25-66 aylık çocuklara hizmet verir. İnternette karşılaşılabilen "0-36 ay kreş" bilgisi güncel gruplandırmayı yansıtmamaktadır.

Bazı eğitim yerleşkelerinde farklı kurum türlerine veya farklı ruhsatlara sahip birimler bir arada bulunabilir. Bu nedenle çocuğunuzun kayıt yaptıracağı birimin hangi bakanlığın denetiminde olduğunu ve hangi yaş grubuna hizmet verdiğini kayıt öncesinde açıkça sormanız gerekir.

İZMİR'İN EN İYİ ANAOKULLARI: İLÇE BAZLI REHBER - 2026

İzmir'in farklı ilçelerinde resmî anaokulları, okul bünyesindeki ana sınıfları, MEB'e bağlı özel okul öncesi kurumları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı denetimindeki kreş ve gündüz bakımevleri bulunmaktadır.

Aşağıdaki kurumlar bir başarı sıralaması veya doğrudan tavsiye listesi değildir. Güncel olarak doğrulanabilen farklı kurum türlerine örnek vermek amacıyla içerikte yer almaktadır.

Okul seçerken eve veya iş yerine ulaşım süresi, çocuğun günlük yolculuk süresi, kurumun güncel kontenjanı ve programı birlikte değerlendirilmelidir.

KARŞIYAKA VE BORNOVA'DAKİ EN İYİ ANAOKULLARI

Karşıyaka ve Bornova'da farklı ölçeklerde resmî ve özel okul öncesi kurumları bulunmaktadır. Kurumların yabancı dil, sanat, spor veya proje çalışmaları gibi uygulamaları okuldan okula değişebildiğinden bu özellikleri her kurum özelinde kontrol etmek gerekir.

İzmir Türk Koleji (İTK) güncel kayıt sayfasında hem Bornova Anaokulunu hem de Karşıyaka'daki Mavişehir Anaokulunu okul öncesi birimleri arasında göstermektedir. Kurumun Bornova Anaokulu Erzene Mahallesi'ndeki Bornova Kampüsü içinde, Mavişehir Anaokulu ise Karşıyaka Yalı Mahallesi'nde faaliyet göstermektedir.

Bornova'da faaliyet gösteren Özel Ege Gelecek Anaokulu da güncel olarak doğrulanabilen özel okul öncesi seçeneklerinden biridir. Kurumun kendi eğitim programı sayfasında yaş gruplarına uygun oyun ve proje çalışmalarına, yabancı dil eğitimine, rehberlik ve ilkokula hazırlık uygulamalarına yer verildiği belirtilmektedir.

Bu kurumların burada yer alması bir kalite sıralaması anlamına gelmez. Güncel sınıf mevcutları, öğretmen kadrosu, eğitim programları, ücretler ve kontenjanların doğrudan kurumlardan öğrenilmesi gerekir.

KONAK, BUCA VE GAZİEMİR'DEKİ TERCİH EDİLEN ANAOKULLARI

Konak, Buca ve Gaziemir'de de farklı kurum türleri bulunmaktadır. Fiziksel imkânlar, açık hava kullanımı, eğitim süresi ve program özellikleri kurumdan kuruma değiştiği için ilçeler hakkında "daha büyük kampüs" veya "daha güçlü eğitim" şeklinde kesin genellemeler yapmak doğru değildir.

Konak tarafında İzmir Türk Koleji Mithatpaşa Anaokulu, kurumun güncel kayıt sayfasında yer alan okul öncesi birimlerinden biridir ve Bahattin Tatış Kampüsü içinde faaliyet göstermektedir.

Buca'daki resmî seçeneklerden Şehit Aydın Uçar Anaokulu, MEB'in güncel kurum sayfasında aktif olarak yer almakta ve 2026-2027 eğitim öğretim yılı kayıtlarına ilişkin duyuru yayımlamış bulunmaktadır.

Gaziemir'deki İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları bünyesinde anaokulu bulunmaktadır. Kurumun güncel iletişim sayfasında İzmir Yerleşkesi Sevgi Mahallesi, Menderes Caddesi No:9, Gaziemir adresinde gösterilmektedir. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ön kayıtlarının başladığı da kurumun kayıt sayfasında belirtilmektedir.

Rota Koleji de Gaziemir'de ana sınıfı bulunan güncel özel okul seçeneklerinden biridir. Kurumun 2026 tarihli sayfalarında ana sınıfı etkinlikleri ve oryantasyon çalışmaları yer almakta; güncel adresi Gaziemir olarak gösterilmektedir. Bu nedenle eski veya üçüncü taraf listelerde görülebilen "Buca ve Gaziemir'de Rota kampüsü" ifadesi yerine güncel olarak doğrulanabilen Gaziemir bilgisi esas alınmalıdır.

İZMİR'DE MONTESSORİ, WALDORF VE REGGİO EMİLİA YAKLAŞIMLI ANAOKULLARI

Montessori, Waldorf ve Reggio Emilia erken çocukluk eğitiminde birbirinden farklı yaklaşım ve felsefelerdir. Bir kurumun tanıtımında bu isimlerden birini kullanması, yaklaşımın bütün unsurlarıyla uygulandığını tek başına göstermez.

Montessori yaklaşımında hazırlanmış çevre, çocuğun bağımsız hareket etmesini destekleyen materyaller ve kendi hızında ilerlemesi öne çıkar.

Reggio Emilia yaklaşımında çocuğun merakı, proje çalışmaları, dokümantasyon ve fiziksel çevrenin öğrenme sürecindeki rolü önemlidir.

Waldorf yaklaşımında ise yaşa uygun ritim, serbest oyun, hikâye anlatımı, sanat ve doğal materyaller gibi unsurlara ağırlık verilir.

Bu yaklaşımlardan birini kullandığını belirten bir anaokulunu değerlendirirken öğretmenlerin ilgili alandaki eğitimini, kullanılan materyalleri ve yöntemin günlük programa nasıl yansıdığını yerinde incelemek daha sağlıklı olacaktır.

İZMİR ANAOKULLARINDA EĞİTİM MODELLERİ: HANGİSİ ÇOCUĞUNUZA UYGUN? - 2026

Her çocuğun mizacı, ilgi alanı, gelişim hızı ve yeni ortamlara uyumu farklıdır. Bu nedenle okul seçiminde yalnızca eğitim modelinin adına değil, modelin kurum tarafından gerçekte nasıl uygulandığına bakmak gerekir.

Günlük programda serbest oyun, hareket, açık hava, sanat, yabancı dil, dinlenme ve öğretmen yönlendirmeli çalışmalar arasındaki dengeyi sormak, kullanılan eğitim modelinin isminden daha fazla bilgi sağlayabilir.

OYUN TEMELLİ EĞİTİM: İZMİR'DE ÇOCUK GELİŞİMİNE ODAKLANAN ANAOKULLARI

Oyun, okul öncesi dönemde çocukların çevrelerini keşfetmeleri, akranlarıyla iletişim kurmaları ve çeşitli becerilerini kullanmaları için temel araçlardan biridir. MEB'in 2026-2027 uyum çalışmalarında da oyun temelli ve yaşantıya dayalı uygulamalar kullanılmaktadır.

Ancak "oyun temelli eğitim" ifadesi her kurumda aynı günlük programı ifade etmez. Kayıt görüşmesinde çocuğun ne kadar serbest oyun oynadığı, açık havaya ne sıklıkta çıktığı, öğretmenin oyundaki rolü ve masa başı etkinliklere ne kadar süre ayrıldığı sorulabilir.

Bir eğitim yaklaşımının bütün çocuklarda belirli bir psikolojik veya akademik sonucu garanti ettiğini söylemek doğru değildir. Bu nedenle kurumun gerçek uygulaması ile çocuğun bireysel ihtiyaçları birlikte değerlendirilmelidir.

İNGİLİZCE AĞIRLIKLI ANAOKULLARI: İZMİR'DE İKİDİLLİ EĞİTİM SEÇENEKLERİ

Okul öncesinde yabancı dil eğitimi kurumdan kuruma önemli ölçüde farklılaşabilir. Bazı okullar İngilizceyi haftanın belirli saatlerinde branş dersi şeklinde verirken, bazı kurumlar yabancı dili günlük etkinliklerin daha geniş bir bölümüne dahil edebilir.

"Bilingual" veya "ikidilli" ifadesinin kullanılması da tek başına programın içeriğini göstermeye yetmez. Kurumdan haftalık İngilizce süresini, dersleri hangi öğretmenlerin verdiğini, yabancı dilin günlük programda hangi ölçüde kullanıldığını ve kullanılan eğitim programının kapsamını öğrenmek gerekir.

Bir kurumun Cambridge, IPC veya başka bir uluslararası program adı kullanması durumunda da programın gerçekten hangi kapsamda uygulandığı ve varsa ilgili belge veya yetkilendirme bilgileri ayrıca sorulmalıdır.

Yabancı dil eğitiminin çocuğun "ana dili gibi" konuşmasını veya belirli bir telaffuz düzeyine ulaşmasını garanti ettiği şeklindeki ifadelerden kaçınmak daha doğru olacaktır.

İZMİR ANAOKULU ÜCRETLERİ: 2026 GÜNCEL KARŞILAŞTIRMA

İzmir'deki bütün özel anaokulları için uygulanabilecek doğrulanmış tek bir 2026 aylık ücret aralığı bulunmamaktadır. Ücretler kurumun programına, eğitim süresine, yemek, servis, materyal ve diğer ek hizmetlerine göre değişebilir.

Bu nedenle kaynağı belirtilmeden yayımlanan "İzmir anaokulu ortalama fiyatı" tablolarını kesin veri olarak değerlendirmemek gerekir.

MEB'e bağlı özel öğretim kurumları ücret ilanlarını Bakanlığın sistemine bildirmekle yükümlüdür. MEB, 2026 yılında kurumların ücret ilanlarını MEBBİS'e girmelerine ilişkin ayrıca resmî yazı yayımlamıştır.

Resmî okul öncesi kurumlarında ise eğitim hizmeti ücretsiz olmakla birlikte mevzuat kapsamında katkı payı alınabilir. İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim öğretim yılı kararı kapsamında aylık tavan ücretler yemeksiz hizmette 1.400 TL, yemekli hizmette 3.150 TL olarak belirlenmiştir. Bu tavanlar bağımsız anaokulları ile okul bünyesindeki ana sınıfları için de tabloda yer almaktadır.

AYLIK EĞİTİM ÜCRETİ: TAM GÜN VE YARIM GÜN SEÇENEKLERİ

Özel anaokullarında yalnızca aylık eğitim ücretine bakmak sağlıklı bir karşılaştırma için yeterli değildir. İki kurumun aynı görünen eğitim ücretleri farklı hizmetleri kapsayabilir.

Kontrol Edilecek Kalem Kuruma Sorulacak Soru Eğitim ücreti Yıllık toplam ücret ve taksit sayısı nedir? Tam gün / yarım gün Günlük eğitim saatleri tam olarak nedir? Yemek Hangi öğünler ücrete dahildir? Yabancı dil ve branş etkinlikleri Ayrıca ücretlendirilen ders veya etkinlik var mı? Kırtasiye / materyal Eğitim ücretine dahil mi, ayrıca mı tahsil ediliyor? Servis Ayrı ücretlendiriliyor mu ve güzergâha göre fiyat değişiyor mu? Yaz dönemi Temmuz ve ağustosta eğitim ve ücretlendirme nasıl uygulanıyor? Kayıt sözleşmesi İlan edilen ücretlerle sözleşmedeki kalemler birbiriyle uyumlu mu?

Özel kurumlarda en güvenilir karşılaştırma için kurumun ilan ettiği güncel ücretleri size sunulan yazılı tarife ve kayıt sözleşmesiyle birlikte kontrol etmek gerekir.

Resmî okul öncesi kurumlarında açıklanan 1.400 TL ve 3.150 TL tutarları tavan, yani üst sınırdır. Okul yönetimi, ilgili komisyonun belirlediği tavanı aşmayacak şekilde kendi aylık katkı payını belirler. Çocuğa sunulmayan bir hizmet için katkı payı talep edilemez.

DEVLET DESTEĞİ VE ANAOKULU TEŞVİKLERİ: İZMİR'DE NASIL YARARLANILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı denetimindeki özel kreş, gündüz bakımevleri ve özel çocuk kulüplerinde kapasitenin yüzde 3'ü, Bakanlık tarafından belirlenen gruplardaki çocukların ücretsiz bakım hizmetinden yararlanması amacıyla ayrılmaktadır.

Bu uygulama yalnızca belirli bir gelir sınırının altındaki ailelerle sınırlı değildir. Bakanlığın güncel açıklamasına göre şehit ve gazi çocukları ile Bakanlık korumasındaki bazı çocuklar öncelikli gruplar arasında yer alırken; ekonomik gücü yetersiz değerlendirilen bazı ailelerin çocukları ve Bakanlığın belirttiği diğer gruplar da ücretsiz bakım hizmetinden yararlanabilir.

Başvuru, İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne dilekçeyle yapılır ve süreç ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilir.

Resmî okul öncesi kurumlarında da katkı payından muafiyete ilişkin ulusal mevzuat hükümleri bulunmaktadır. Durumlarını belgelendiren şehit, harp malûlü ve muharip gazi çocuklarına ilişkin muafiyet ile yoksul aile çocuklarına yönelik muafiyet mevzuatta düzenlenmektedir. Muafiyet kapsamındaki çocuklardan özel eğitim ihtiyacı olanlara öncelik tanınır. Güncel kapsam ve belgelendirme şartları için okul idaresinden veya ilgili millî eğitim müdürlüğünden bilgi alınması gerekir.

Bunun dışındaki sosyal desteklerde başvuru kanalı programa göre değişebilir. Bu nedenle bütün kırtasiye, kayıt veya okul öncesi destekleri için tek bir kurum veya tek bir başvuru tarihi olduğunu söylemek doğru değildir.

SSS: İZMİR ANAOKULLARI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

İzmir'de okul öncesi eğitim kurumu arayan ailelerin en sık merak ettiği konuların başında okul seçimi, kayıt dönemleri, ücretler ve okul ziyaretinde nelere dikkat edilmesi gerektiği gelmektedir.

İZMİR'İN EN İYİ ANAOKULU HANGİSİ? 2026 EDİTÖR SEÇİMİ

İzmir'de bütün aileler ve çocuklar için nesnel olarak "en iyi" tek bir anaokulu belirlemek mümkün değildir. Bir aile için eve yakınlık öncelikliyken başka bir aile için sınıf mevcudu, yabancı dil, açık hava süresi veya eğitim yaklaşımı daha önemli olabilir.

Bu rehberde yer verilen İzmir Türk Koleji anaokulları, Özel Ege Anaokulu, Şehit Aydın Uçar Anaokulu, İTÜ GVO İzmir Anaokulu ve Rota Koleji ana sınıfı güncel olarak doğrulanabilen farklı kurum türlerine örneklerdir. İsimlerinin burada yer alması bir kalite sıralaması veya editör tavsiyesi anlamına gelmez.

En sağlıklı yöntem birkaç kurumu ziyaret ederek öğretmen kadrosunu, sınıf mevcudunu, günlük programı, güvenlik uygulamalarını, fiziksel şartları, ücretleri ve çocuğun kuruma verdiği tepkiyi birlikte değerlendirmektir.

İZMİR'DE ANAOKULU KAYIT DÖNEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

MEB mevzuatına göre okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar temmuz ayında başlar. Kayıt işlemi ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilir.

Resmî okul öncesi kurumlarında kurumun kapasitesi ve kayıt alanı gibi unsurlar kayıt sürecini etkileyebileceğinden ilgili okulun güncel duyurularının takip edilmesi gerekir.

Özel anaokulları, özel okulların okul öncesi birimleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı denetimindeki kreş ve gündüz bakımevleri için bütün kurumları bağlayan tek bir erken kayıt başlangıç tarihi bulunmamaktadır. Kurumlar kendi kayıt takvimlerini belirleyebilir.

Örneğin İTÜ GVO İzmir'in 2026-2027 kayıt süreci şubat ayında tanıtım etkinliğiyle başlamış olsa da bu tarih bütün İzmir'deki özel okullara genellenemez.

2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi öğrencilerinin uyum haftası 7-11 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. Birinci dönem ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı.

ANAOKULU SEÇMEDEN ÖNCE OKUL ZİYARETİ NASIL PLANLANIR?

Değerlendirmek istediğiniz kurumlarla önceden iletişim kurarak ziyaret için randevu oluşturabilirsiniz. Ziyaret sırasında yalnızca sınıfların görünümüne değil, kurumun günlük işleyişine ilişkin somut bilgilere odaklanmak daha yararlı olacaktır.

Kurumun hangi bakanlığın denetiminde olduğunu, çocuğunuzun devam edeceği sınıfın güncel mevcudunu, öğretmenin mezuniyet ve deneyimini, yemek ve dinlenme düzenini, açık hava kullanımını, giriş-çıkış güvenliğini, yangın ve tahliye planlarını, veli bilgilendirme yöntemini ve ücret kapsamında sunulan hizmetleri sorabilirsiniz.

Özel kurumlarda ilan edilen ücretleri size verilen yazılı tarife ve kayıt sözleşmesiyle karşılaştırın. Resmî okul öncesi kurumlarında ise okul tarafından belirlenen katkı payının İzmir için açıklanan tavanın üzerinde olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Son kararı yalnızca sosyal medya paylaşımlarına, internet yorumlarına veya kurumun kullandığı "Montessori", "bilingual", "STEM" gibi tanıtım ifadelerine dayanarak vermek yerine bu ifadelerin günlük programda nasıl uygulandığını yerinde görmeye çalışın.

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