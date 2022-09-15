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İzmir Foça'da makilikte çıkan yangına müdahale ediliyor

15.09.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Foça'da makilikte çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir Foça'da makilikte çıkan yangına müdahale ediliyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde ağaçlandırma sahasının da bulunduğu makilik alanda yangın çıktı.

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu ​​​​​​​yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 4 su tankeriyle müdahale başlatıldı.

Ağaçlandırma sahasının da hasar gördüğü yangını kontrol altına alma çalışması devam ediyor.

İzmir Foça'da makilikte çıkan yangına müdahale ediliyor

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yangın İzmir Foça maki

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