İzmir Foça'da makilikte çıkan yangına müdahale ediliyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde ağaçlandırma sahasının da bulunduğu makilik alanda yangın çıktı.

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu ​​​​​​​yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 4 su tankeriyle müdahale başlatıldı.

Ağaçlandırma sahasının da hasar gördüğü yangını kontrol altına alma çalışması devam ediyor.

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