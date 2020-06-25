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İzmir İl Pandemi Kurulu toplantısı Vali Köşger başkanlığında yapıldı

İZMİR HABERLERİ  | 25.06.2020 17:21 | Son Güncelleme

Maske takma zorunluluğu getirilen kentte plajlar, restoranlar ve eğlence mekanları sıkı şekilde denetlenecek

İZMİR (AA) - İzmir İl Pandemi Kurulu toplantısı, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Köşger'in sosyal medya hesabından, İzmir'e atandıktan sonra başkanlığında gerçekleşen ilk İl Pandemi Kurulu toplantısında il genelinde maske takma zorunluluğu getirildiğini duyurmasının ardından, toplantıya ilişkin detaylar, Valilikten yapılan açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, vali yardımcıları, rektörler, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Sahil Güvenlik Komutanı Kıdemli Albay Serkan Tezel, kurum müdürleri, İl Pandemi Kurulu STK üyeleri ve bilimsel kurul üyelerinin katıldığı belirtildi.

Vali Köşger'in toplantıda, İzmir’de virüsle mücadelede sürecin iyi yönetildiğini dile getirdiği ve emeği geçenlere teşekkür ettiği vurgulandı.

- Kararlar

Toplantı sonunda, alınan ortak kararla il genelinde maske takma zorunluluğu getirildiği belirtildi.

Ayrıca halk plajları, plajlar, restoranlar, eğlence mekanlarının kapasitelerinin belirlenmesi, buralarda sosyal mesafe alanlarının belirlenmesi, kuralların uygulanmasının ortak akılla tespit edilmesi ve buralardaki denetimlerin sıkı şekilde uygulanması kararlarının alındığı vurgulandı.

Alınan tedbirlerle İzmir’in dünyaya turizm alanında örnek olacağını kaydeden Vali Köşger'in, "Sağlıklı turizmin yapıldığı, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına riayet edildiği turizm şehri haline getirmek adına bugünden itibaren iş birliği içinde start vermiş oluyoruz." ifadelerini kullandığı da aktarıldı.

Vali Köşger, sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada, "Tüm katılımcıların mutabakatıyla aldığımız ilk kararla İzmir'de il genelinde maske takmak zorunlu oldu. Hayırlı olsun." ifadelerini kullanmıştı.

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