İzmir İl Pandemi Kurulu toplantısı Vali Köşger başkanlığında yapıldı

Ayrıca halk plajları, plajlar, restoranlar, eğlence mekanlarının kapasitelerinin belirlenmesi, buralarda sosyal mesafe alanlarının belirlenmesi, kuralların uygulanmasının ortak akılla tespit edilmesi ve buralardaki denetimlerin sıkı şekilde uygulanması kararlarının alındığı vurgulandı.

Vali Köşger'in toplantıda, İzmir’de virüsle mücadelede sürecin iyi yönetildiğini dile getirdiği ve emeği geçenlere teşekkür ettiği vurgulandı.

Alınan tedbirlerle İzmir’in dünyaya turizm alanında örnek olacağını kaydeden Vali Köşger'in, "Sağlıklı turizmin yapıldığı, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına riayet edildiği turizm şehri haline getirmek adına bugünden itibaren iş birliği içinde start vermiş oluyoruz." ifadelerini kullandığı da aktarıldı.

Vali Köşger, sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada, "Tüm katılımcıların mutabakatıyla aldığımız ilk kararla İzmir'de il genelinde maske takmak zorunlu oldu. Hayırlı olsun." ifadelerini kullanmıştı.

