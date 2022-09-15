İzmir Kemalpaşa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Vişneli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 helikopter, 2 uçak, 22 arazöz ve 5 su tankeri sevk edildi.

Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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