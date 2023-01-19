İzmir Körfezi’nde kaçak avcı operasyonu: Balıkçı teknesi kaçtı, ekipler kovaladı

Olay, dün saat 05.30 sıralarında Konak ilçesi açıklarında meydana geldi. Yasa dışı su ürünleri avcılığı yaparken deniz polisi tarafından tespit edilen ve dur ihtarlarına uymayarak kaçmaya çalışan balıkçı teknesi, 3 Sahil Güvenlik botu ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Reis Bey isimli tekne tarafından düzenlenen operasyonla durdurularak etkisiz hale getirildi. Yaşanan kovalamaca anları ise ekiplerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

YAKLAŞIK 285 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Teknede bulunan şahıslara yasa dışı su ürünleri avcılığı yapmaları sebebiyle 211 bin 619 TL, Çevre Kanunu dahilinde atıklarını verdiğini beyan edememesi üzerine 73 bin 243 TL olmak üzere toplam 284 bin 862 TL idarî para cezası uygulandı.

EKİPLERE ZORLUK ÇIKARAN 1 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Avlanan 20 kasa balığa ve teknenin ağlarına el konulurken, ruhsatı 3 ay süre ile alınarak seyir emniyetine yönelik eksikliklerinden dolayı seferden alıkonuldu. Aynı zamanda tekne kaptanı olan ve kendine zarar vermek suretiyle direnen ve etkisiz hale getirilen 1 tekne personeli hakkında kolluk kuvvetine mukavemetten adlî işlem başlatıldı.

