İzmir Kuş Cenneti'nin kış konukları sulak alanı doldurdu

Bugüne kadar 300'e yakın kuş türünün kayıt altına alındığı, UNESCO Dünya Doğa Mirası adayı Gediz Deltası (İzmir Kuş Cenneti), Ramsar Sözleşmesinin yanı sıra Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Doğal SİT Alanı statüleriyle de korunuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü İzmir Şubesi ekiplerinin çalışma yürüttüğü bölge, Türkiye'de allı turna olarak da bilinen flamingolarla tepeli pelikanların az sayıdaki üreme sahalarından biri olarak biliniyor.

İzmir Kuş Cenneti, yılın her mevsimini burada geçiren türlerin yanı sıra kışlamak için gelenler ve göç yolculuklarında mola veren kuşlar dolayısıyla yılın en kalabalık günlerini yaşıyor.

Ağustostan itibaren göçmen kuşları ağırlamaya başlayan sulak alan, aralıkta göç yolcuğunun tamamlanmasıyla kuş sayısı bakımından en yoğun döneme girdi. Gediz Deltası Sulak Alanındaki bu mevsimsel hareketlilik şubat sonuna kadar sürecek.

Kış göçü izleme çalışmaları sonucu bölgede flamingo, kara batak, gümüş martı, ince gagalı martı, karabaş martı, kılıç gaga, fiyu, yeşil baş, kara karınlı kum kuşu, küçük kum kuşu ve tepeli pelikan gibi 65'e yakın tür kuş gözlendi.

Deltadaki net kuş sayısı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve gönüllü kuş gözlemcilerinin de katılımıyla gerçekleştirilecek Kış Ortası Su Kuşu Sayımında (KOSKS) kayıt altına alınacak.

