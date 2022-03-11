İzmir merkezli 38 ildeki FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 44 tutuklama

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 38 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 44 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 Mart'ta başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 91 şüpheliden 90'ının işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 32'si "faydalı itirafçı" olurken, 3'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 55 şüpheliden 44'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer zanlıları yakalama çalışması devam ediyor.

- Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile veri karşılaştırması sonucu örgütle irtibatları bulunduğuna yönelik deliller tespit edilen 16'sı muvazzaf 28 asker, 73'ü darbe girişimi sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 101 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş, 38 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.

