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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

İZMİR HABERLERİ  | 08.07.2020 09:38 | Son Güncelleme

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda aralarında KHK ile ihraç edilen 2 emniyet müdürünün de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen, aleyhlerinde beyan, teşhis, Bankasya hesabı ve örgütsel fişleme gibi deliller bulunan KHK ile ihraç edilmiş 2 emniyet müdürü, 2 komiser yardımcısı, 2 polis başmüfettişi, 3 polis memuru ile 2 avukat, 2 öğretmen ve 1 zabıt katibinin de bulunduğu 24 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Bursa ve Nevşehir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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