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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 8 tutuklama

29.07.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelilerden 10'u itirafçı oldu

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında muvazzaf asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 34 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

İtirafçı olan 10 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra kolluk biriminden salıverildi. Adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 8 zanlı ise tutuklandı.

Aranan 1 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi.

- Operasyon

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik 26 Temmuz'da, İzmir merkezli 18 ildeki operasyonda 14'ü muvazzaf 21 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 14 askeri okul öğrencisi olmak üzere 34 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki örgüt mensuplarıyla, ankesörlü hatlardan ya da büfelere kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurdukları, kısa ve şifreli konuşmalar yaptıkları, ayrıca örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifade bulunduğu kaydedilmişti.

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