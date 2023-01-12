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İzmir merkezli operasyonda 828 bin 356 uyuşturucu hap ele geçirildi

12.01.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 828 bin 356 hap ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce durdurulan bir otomobilde yapılan aramanın ardından genişletilen soruşturma kapsamında iki ildeki 2 depoya eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda uyuşturucu nitelikli 828 bin 356 hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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