İzmir merkezli oto hırsızlığı operasyonunda 18 zanlı yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen oto hırsızlığı operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, otomobili çalınan kişinin ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İzmir'in yanı sıra Ankara ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı, 29 çalıntı araç ele geçirildi.

Çalıntı araçları farklı illere götüren zanlıların, "çenç" olarak bilinen yöntemle araçların motor ve şasi numaralarını değiştirip satışa sürdükleri, ön camlarına kral tacı amblemi yapıştırdıkları belirlendi.

Çalıntı araçların, işlemlerin ardından sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Operasyon anına ilişkin görüntüler basınla paylaşıldı.



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