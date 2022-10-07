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İzmir merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı

07.10.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir ve Aydın'da tefecilik yapan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 5 Ekim'de İzmir ve Aydın'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, sokaklara astıkları afişler ve sosyal medya platformunu kullanarak ulaştıkları nakit para arayışındaki 150 kadar emekliyi tuzağa düşürüp yüklü miktarda borçlandırdıkları ve emekli maaşlarına el koydukları öğrenildi.

- Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik 5 Ekim'de İzmir'in Karabağlar, Karşıyaka, Bayraklı ve Bornova ilçeleriyle Aydın'ın Didim ilçesinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adreslerdeki aramalarda senet ve benzeri evrak, 150 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 60 fişek ele geçirilmişti.

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Tefeci İzmir operasyon

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