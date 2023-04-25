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İzmir merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 49 kişi hakkında gözaltı kararı

25.04.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir merkezli 5 ilde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 49 kişiden 35'i gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir, İstanbul, Adana, Balıkesir ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 49 kişiden 35'i yakalandı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda 60 POS cihazı, bilgisayar ve telefon ele geçirildi.

Şüphelilerin çoğu işsiz, öğrenci ve ev hanımı olan üçüncü kişilerden banka hesabı temin ettikleri, paravan şirketler kurdukları öne sürüldü.

İzmir'de çok sayıda lüks rezidans kiralayarak suç faaliyetlerinde kullandıkları belirtilen şüphelilerin, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde ettikleri geliri paravan şirketler ve banka hesabını kullandıkları kişilerin hesapları üzerinden kripto varlıklara dönüştürdükleri belirtildi.

Şüphelilerin, yakınları üzerine kurdukları otomotiv firmasına lüks marka 15 araç aldıkları, banka hesaplarındaki işlem hacminin ise yaklaşık 550 milyon lira olduğu kaydedildi.

Soruşturma kapsamında lüks otomobillerle firma ve banka hesaplarına el koyma işlemi yapılacağı da öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü

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