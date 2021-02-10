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İzmir Tire'de Muharrem İnce'yi destekleyen bir grup, CHP'den istifa etti

10.02.2021 14:58 | Son Güncelleme:
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İstifa eden gruptan İlhan Ersöz: - "Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda ve bu konuda hiç ödün vermeksizin ülkemizin refahı, daha aydınlık yarınlar için milletimizle beraber Memleket Hareketi'nde toplanıyoruz"

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ni destekleyen bir grup, CHP üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.

İstifa eden grup, Yeni Mahalle'de bir araya geldi.

Grup adına basın açıklaması yapan İlhan Ersöz, CHP yöneticilerinin "halkın derdine derman olamadığını" savundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin, parti tabanının duyduğu sıkıntıları dahi göremediğini ileri süren Ersöz, şunları kaydetti:

"Alternatif çözüm üretemeyen bir muhalefet, Türkiye'nin kaderi olamaz. Türkiye sahipsiz değildir. Bizler burada yollarımızı ayırıyoruz. Tire CHP üyeleri Memleket Hareketi öncüleri olarak bizler, çok sevdiğimiz, yıllarca emek verdiğimiz partimizden üzülerek ayrılıyoruz. Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda ve bu konuda hiç ödün vermeksizin ülkemizin refahı, daha aydınlık yarınlar için milletimizle beraber Memleket Hareketi'nde toplanıyoruz."

Ersöz, istifa edenlerin sayısının 329 olduğunu, bunun daha da artacağına inandığını sözlerine ekledi.

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