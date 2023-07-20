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İZMİR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023: 2 yıllık ve 4 yıllık İzmir Demokrasi Üniversitesi taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları

20.07.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Demokrasi Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları üniversite tercih sürecinde öğrencilere yol gösterecek. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen YKS sınav sonuçları ile ilgili beklenen açıklama yapıldı. "2023 YKS sonuçları açıklandı" duyurusu sonrası İzmir Demokrasi Üniversitesi taban puanları merak konusu oldu. İşte İzmir Demokrasi Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları hakkında bilgiler...

İzmir Demokrasi Üniversitesi taban puanları, 2023 YKS sonuçları öncesi internette araştırılmaya başlandı. 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen sınavın sonuçları açıklandı. YKS tercih süreci başlayacak ve bu üniversitede eğitim görmek isteyenler taban puanı, kontenjan, başarı sıralaması gibi unsurlara dikkat edip tercih yapacak. İzmir Demokrasi Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları internette araştırılıyor. İzmir Demokrasi Üniversitesi taban puanları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023

İzmir Üniversitesi taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Tıp(6 Yıllık) SAY 2022 90 + 3 18829 498.01296
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 33413 477.86116
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) DİL 2022 60 + 2 15520 425.84571
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Hukuk(4 Yıllık) EA 2022 120 + 3 26586 420.78835
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2022 40 + 1 90255 414.55936
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 13118 413.48439
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (4 Yıllık) DİL 2022 50 + 2 21177 407.87063
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 22697 399.95901
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 114042 393.10063
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Psikoloji(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 70 + 2 94459 381.31111
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Psikoloji(4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 98843 379.3337
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Endüstri Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 133397 377.69087
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 130133 366.25844
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 50 + 2 130250 366.21364
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 150063 366.00964
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Mimarlık(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 151487 365.04418
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Makine Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 163013 357.57473
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik(4 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 182967 346.09458
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Biyomedikal Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 40 + 1 203153 335.75632
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 184704 329.61332
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 70 + 2 287451 321.62217
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(4 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 247683 316.341
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Tarih(4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 265567 313.70838
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) İnşaat Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 262519 310.6714
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Matematik(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 50 + 2 273256 306.8484
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) İşletme(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 373444 305.74209
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 70 + 2 411873 299.70832
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 477689 290.39807
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Maliye(4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 505936 286.76469
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) İnsan Kaynakları Yönetimi(4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 528728 283.96722
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Sosyoloji(4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 529788 283.83664
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı(4 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 362424 280.35501
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Egzersiz ve Spor Bilimleri(4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 623957 273.22427
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama(4 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 401089 271.37933
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Arkeoloji(4 Yıllık) EA 2022 30 + 1 729645 262.79819

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık(2 Yıllık) TYT 2022 - 750760 304.71893
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2022 - 795207 300.51126
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Yaşlı Bakımı(2 Yıllık) TYT 2022 - 1057239 278.87865
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği(2 Yıllık) TYT 2022 - 1196460 269.1164

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

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YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.

Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.


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YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan açıklamaYKS sonuçları açıklandı! ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan açıklama
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