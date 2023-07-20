İZMİR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023: 2 yıllık ve 4 yıllık İzmir Demokrasi Üniversitesi taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları

İzmir Demokrasi Üniversitesi taban puanları, 2023 YKS sonuçları öncesi internette araştırılmaya başlandı. 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen sınavın sonuçları açıklandı. YKS tercih süreci başlayacak ve bu üniversitede eğitim görmek isteyenler taban puanı, kontenjan, başarı sıralaması gibi unsurlara dikkat edip tercih yapacak. İzmir Demokrasi Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları internette araştırılıyor. İzmir Demokrasi Üniversitesi taban puanları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...
İzmir Üniversitesi taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Tıp(6 Yıllık)
|SAY
|2022
|90 + 3
|18829
|498.01296
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Diş Hekimliği(5 Yıllık)
|SAY
|2022
|70 + 2
|33413
|477.86116
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|60 + 2
|15520
|425.84571
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Hukuk(4 Yıllık)
|EA
|2022
|120 + 3
|26586
|420.78835
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|40 + 1
|90255
|414.55936
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|13118
|413.48439
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|50 + 2
|21177
|407.87063
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|22697
|399.95901
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|70 + 2
|114042
|393.10063
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Psikoloji(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|70 + 2
|94459
|381.31111
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Psikoloji(4 Yıllık)
|EA
|2022
|60 + 2
|98843
|379.3337
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|60 + 2
|133397
|377.69087
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2022
|60 + 2
|130133
|366.25844
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|50 + 2
|130250
|366.21364
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|80 + 2
|150063
|366.00964
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Mimarlık(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|80 + 2
|151487
|365.04418
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Makine Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|60 + 2
|163013
|357.57473
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Beslenme ve Diyetetik(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|60 + 2
|182967
|346.09458
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Biyomedikal Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|40 + 1
|203153
|335.75632
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|184704
|329.61332
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|70 + 2
|287451
|321.62217
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|80 + 2
|247683
|316.341
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Tarih(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|70 + 2
|265567
|313.70838
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|70 + 2
|262519
|310.6714
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Matematik(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|50 + 2
|273256
|306.8484
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|İşletme(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|60 + 2
|373444
|305.74209
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|70 + 2
|411873
|299.70832
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|İktisat(4 Yıllık)
|EA
|2022
|60 + 2
|477689
|290.39807
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Maliye(4 Yıllık)
|EA
|2022
|60 + 2
|505936
|286.76469
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi(4 Yıllık)
|EA
|2022
|60 + 2
|528728
|283.96722
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Sosyoloji(4 Yıllık)
|EA
|2022
|60 + 2
|529788
|283.83664
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|70 + 2
|362424
|280.35501
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Egzersiz ve Spor Bilimleri(4 Yıllık)
|EA
|2022
|60 + 2
|623957
|273.22427
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|70 + 2
|401089
|271.37933
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Arkeoloji(4 Yıllık)
|EA
|2022
|30 + 1
|729645
|262.79819
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|750760
|304.71893
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|795207
|300.51126
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1057239
|278.87865
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1196460
|269.1164
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.
YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.
Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.