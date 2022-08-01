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İzmir ve Aydın açıklarında 93 düzensiz göçmen yakalandı

01.08.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir ve Aydın açıklarında 93 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir ve Aydın açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 93 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, mobil radar tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu bölgeye hareket etti. Bottaki 58 düzensiz göçmen ekiplerce karaya çıkarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 35 düzensiz göçmeni karaya çıkarttı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi.

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