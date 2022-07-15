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İzmir ve çevre illerde 15 Temmuz etkinlikleri törenlerle başladı

15.07.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir ve çevre illerde 15 Temmuz etkinlikleri törenlerle başladı

İZMİR (AA) - İzmir ve çevre illerde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri törenlerle başladı.

İzmir'de ilk tören, Kadifekale Hava Şehitliği'nde gerçekleştirildi.

Vali Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin de aralarında olduğu protokol üyelerinin katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Hisar Camisi İmam Hatibi Muzaffer Gülmez'in Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, İl Müftüsü Salih Sezik dua okudu.

Şehitlik anı defterini imzalayan Vali Köşger, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un benzeri görülmemiş bir ihanetin yıl dönümü olduğunu ve 15 Temmuz'da aziz milletin haklı direnişi üstün cesaret, yılmaz kararlılıkla ortaya koyduğunu söyledi.

Köşger, kalpleri iman, gönülleri ülke sevgisiyle dolu gençlerin Türkiye'yi nice yüzüncü yıllara taşıma gayretinde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin iradesine yönelik o hain kalkışmada Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bozguna uğrattığımız güruh, vatana ihanetin bedelini ödemiştir, ödemeye devam etmektedir. Her zamankinden daha karanlık yaşadığımız 15 Temmuz gecesinin aydınlık sabahında ülkemizin gücünü ve ilelebet payidar kalacağını, dost düşman herkese bir kez daha gösteren 251 şehidimiz ile 2 bin 196 gazimizden Allah binlerce kez razı olsun. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan uğruna gözlerini kırpmadan şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve saygıyla yad ediyorum."

Vali Köşger, beraberindeki protokol üyeleriyle mezarlık ziyaretinde bulundu, şehit aileleriyle görüştü ve mezarlara karanfil bıraktı.

- Denizli

Denizli'de Asri Mezarlık'taki asker ve polis şehitliğinde tören gerçekleştirildi.

Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Şehitlerin kabirlerini ziyaret eden protokol üyeleri, karanfil bıraktı. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda fotoğraf sergisi açıldı.

- Uşak

Uşak'ta Şekerevleri Şehitliği'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

Törenin ardından Vali Turan Ergün, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Protokoldekiler, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Marmaris'te şehit düşen polis memuru Mehmet Çetin'in Yoncalı köyündeki mezarını da ziyaret etti.

- Aydın

Aydın’da Tellidede Mezarlığı'ndaki Şehitlik Anıtı’nda tören düzenlendi.

Kemer Mezarlığı'nda devam eden anma programının ardından protokol üyeleri, Atatürk Kent Meydanı'ndaki Abide Anıtı ve Çanakkale Şehitleri Anıtı'na karanfil bıraktı.

Adnan Menderes Üniversitesi tarafından, Anadolu Ajansı Fotoğraflarıyla 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi’nin açılışı yapıldı.

Programa, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Rıza Posacı, Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, İl Jandarma Komutanı Albay Macit Engin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

- Manisa

Manisa'da Garnizon Şehitliği'nde tören yapıldı.

Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan ile protokol üyeleri katıldı.

Hatuniye Camisi İmam Hatibi Hayrettin Çoban'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu törende, İl Müftüsü Mustafa Soykök dua etti.

Ardından Vali Karadeniz ve beraberindekiler, şehitliğe karanfil bıraktı, daha sonra Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

Fatih Sergi Salonu’nda AA’nın fotoğraflarından oluşan 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi’ni de ziyaret eden protokol üyeleri, "Türkiye Aşkına" konulu söyleşiye katıldı.

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İzmir Namaz Vakitleri 15 Temmuz Cuma

İmsak
04:07
Sabah
05:53
Öğle
13:22
İkindi
17:16
Akşam
20:42
Yatsı
22:20
İzmir ECZANELER
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