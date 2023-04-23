İzmir ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

İzmir'deki tören, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Törende öğrenciler, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Hava Eğitim Komutanı Korgeneral İsmail Güneykaya'ya çiçek verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla 103 yıl önce açılan Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kahramanca sürdürülen kurtuluş mücadelesinin haklılığına meşruiyet ve kuvvet kazandırdığını söyledi.

Bağımsızlığın ve demokrasinin teminatı olan TBMM'nin açılışının milli egemenlik mücadelesinin en önemli noktalarından biri olduğunu dile getiren Yentür, şöyle dedi:

"Tarihi günleri hatırlamanın esas değeri, çıkaracağımız ders ve sonuçlarla kazanacağımız ilhamın bugünümüze ve geleceğimize ışık tutmasında gizlidir. Tarihe yalnızca geride kalmış olaylar olarak bakılmamalı, özüne ve ruhuna vakıf olarak geçmiş doğru okunmalı, mutlaka doğru anlamlandırılmalıdır. Bu kutsal emaneti muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için üzerimize düşeni yapmakta asla tereddüt etmeyecek, bu cennet vatanı canları pahasına emanet eden ecdadımızın asil hatırasına layık olmak için olanca gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Konak Kazım Karabekir Ortaokulu öğrencileri, "23 Nisan Çocuğuyum" ve "23 Nisan" adlı şiirleri okudu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kutlama mesajının okunmasının ardından farklı okullardan 300 öğrencinin oluşturduğu koro, İzmir'in yanı sıra 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman ve Hatay yörelerinden türküler seslendirdi.

İzmir milletvekilleri ile siyasi partilerin il başkanlarının da katıldığı program öğrencilerin gösterileriyle sona erdi.

DENİZLİ

Denizli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Valilik yanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Ziya Tıkıroğlu Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen kutlama programında ise öğrenciler gösteri yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'nin günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptığı programa, Vali Yardımcısı Mehmet Okur, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Personel Albay Hakan Apaydın, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

AYDIN

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk bırakıldı.

Atatürk Spor Salonu'ndaki törene, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Personel Albay Hakkı Haktan Armağan, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş günün anlam ve önemine ilişkin konuştu.

Şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Tören, halk oyunları gösterileriyle sona erdi.

MANİSA

Manisa'da da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Dikici, konuşma yaptı.

Öğrenciler halk oyunları ve cimnastik gösterileri sundu.

Törene, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

UŞAK

Uşak'ta da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin'in günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Daha sonra kent genelinde çeşitli kategorilerde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, protokol üyelerince çeşitli hediyeler verildi.

Programa, Uşak Vali Vekili Muammer Balcı, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

