İzmir ve çevre illerden deprem bölgesi için yardım seferberliği sürüyor

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada kentin 30 ilçesinde Valilik koordinasyonuyla depremin ilk gününden bu yana toplanan 5 milyon 96 bin 238 parça insani yardım malzemesinin yüklendiği 286 tır, 491 kamyon ve kamyonetin deprem bölgesine gönderildiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada da 10 günde 154 tır, 123 kamyon, 3 uçak, 3 gemi, 4 otobüs kargo ile desteklerin bölgeye ulaştırıldığı, "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasıyla 63 milyon liralık bağış toplandığı bildirildi.

BORNOVA BELEDİYESİ 12 BİN KİŞİLİK ÇADIR KENT KURACAK

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise 2 bin 500 çadırdan oluşan, içinde seyyar mutfak ve tuvaletlerin de olacağı 6 çadır kent kuracaklarını belirterek, çadırların hafta başından itibaren bölgeye ulaştırılacağını açıkladı.

Depremlerin ardından bölgeye yardımların yanı sıra sağlıkçılarını da gönderen Ege Üniversitesi (EÜ) ise 36 kişilik sağlık ekibini daha bölgeye sevk etti.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, yaptığı açıklamada, geçen hafta 29 sağlık çalışanını Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda afet bölgesine gönderdiklerine işaret ederek, "Bugün de 15 hemşire, 4 çocuk cerrahı, 2 plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahı ile 1 anestezi uzmanından oluşan ikinci ekibimizi ve 6 hemşire, 8 hekimden oluşan 14 kişilik pediatrik destek ekibimizi bölgeye gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Torbalı Şube Başkanı Ömer Günaydın da 25 tır yardım malzemesini gönderdikleri deprem bölgesinden 289 depremzedeyi ilçede ağırladıklarını bildirdi.

MANİSA'DAN 425 TIR, 242 KAMYON VE 2 UÇAK YARDIM

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, depremin ilk gününden itibaren bölgeye gönderilen 6 bin 123 personel, 584 araç ve 145 iş makinesinin arama kurtarma çalışmalarına katıldığı aktarıldı.

Deprem mağduru vatandaşlar için ise 425 tır, 242 kamyon ve 2 uçakla yardım malzemesinin gönderildiği, bölgede 116 konteyner ve 102 seyyar tuvalet kurulduğu anlatıldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, depremzedeler için giysi üreten Saruhanlı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile soba üreten Akhisar Kayhan Ergün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti, Kırkağaç ve Soma'da konteyner, çadır ve portatif tuvalet üreten tesislerde incelemede bulundu, ilçelerde ağırlanan depremzedelerle bir araya geldi.

UŞAK'TAN BATTANİYE DESTEĞİ 1 MİLYONU GEÇTİ

Denizli Valiliği, AFAD koordinesinde kentten deprem bölgesine toplam 295 yardım tırının gönderildiğini açıklarken, Aydın'dan da Valilik koordinasyonunda ulaştırılan yardım malzemesi yüklü tır sayısı 240'a ulaştı.

Depremin ilk gününden bu yana özellikle battaniye sevkiyatıyla dikkati çeken Uşak'tan bölgeye gönderilen battaniye sayısı yaklaşık 1 milyon 200 bine ulaştı. Kentten 10 günde 265 tır ve 3 uçak yardım malzemesi, depremin etkilendiği illere sevk edildi.

