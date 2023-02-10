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İzmir ve çevre illerden deprem bölgesine yardımlar sürüyor

10.02.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller için İzmir, Manisa, Denizli ve Uşak'ta son 4 günde toplanan yardım malzemeleri, 930 tır, 208 kamyon, 3 uçak ve 2 gemiyle deprem bölgesine gönderildi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, daha önce deprem bölgesine yapılan yardımların bir çoğunun ulaştığını belirtti.

Yardımlara devam edildiğine işaret eden Köşger, 30 ilçeden 1 milyon 559 bin 686 parça malzemenin depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 185 tırla deprem bölgesine gönderildiğini ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada da depremler sonrasında bölgeye 121 tır, 82 kamyon, 3 uçak ve 2 gemi ile yardım malzemesi gönderildiği bildirildi.

Depremzedelerin ihtiyacı olan insani yardım malzemelerinin satın alınması amacıyla da bölgeye ulaştırılmak üzere 39 milyon lirayı aşan yardım yapıldığı ifade edildi.

GAZETECİLERDEN YARDIM KAMPANYASI

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi, Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şubesi, Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Ege Bölge Temsilciliği, Ege Magazin Gazetecileri Derneği, Sağlık Muhabirleri Derneği Ege Bölge Temsilciliği ile İzmir Yargı ve Güvenlik Muhabirleri Derneği de bir araya gelerek deprem bölgesi için "Tek işimiz haber değil" kampanyası başlattı.

İzmir Valiliğinin oluruyla yürütülen kampanya kapsamında ayni bağışlar, İzmir Gazeteciler Cemiyetinde toplanmaya başladı. Toplanan yardımlar Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla bölgeye gönderilecek.

Ayrıca, gazeteciler nakdi bağışlarını da üyesi oldukları meslek örgütünün hesap numaralarına "bağış" olarak gönderecek.

MANİSA

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine 303 araç, 3 bin 836 personel, 118 iş makinesi, 267 tır ve 126 kamyon yardım malzemesi, 19 bin kişi kapasiteli 9 seyyar mutfak gönderildi.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada da kentten depremin ilk gününden bu yana bölgeye arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 78 araçla 468 personel ve 81 iş makinesi gönderildiği, 152 tırla 630 bin battaniyenin de depremzedelere ulaştırıldığı ifade edildi.

Denizli'de de Valilik öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde bölgeye 205 yardım tırı gönderildi.

Sarayköy ilçesinde kadınlar, yardım toplama merkezine bağışlanan yün ipliklerden depremzedelere gönderilmek üzere bere, atkı, yelek ve patik örüyor.

Çalışmaya katılan kadınlardan Nazife Yılmaz (44), önce yardım malzemelerini paketlediklerini ardından da depremzedeler için kışlık kıyafet örmeye başladıklarını, ellerinden ne geliyorsa yapmaya gayret ettiklerini söyledi.

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deprem Manisa yardım

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