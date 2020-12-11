İzmir ve Manisa, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

İZMİR (AA) - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, İzmir ve Manisa'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Akşam trafiğin yoğunlaştığı İzmir'de saat 21.00'den sonra sokaklar boş kaldı. Kısıtlamaya büyük oranda uyulduğu görüldü. Kısıtlamanın başlamasının ardından denetimlerini sürdüren polis ekipleri, tedbire uymayan kişilere ceza kesti.

Manisa'da da kentin en işlek yerlerinden Mustafa Kemal Paşa, İzmir, Cumhuriyet ve Doğu caddeleri ile Mimar Sinan Bulvarı kısıtlamanın başlamasıyla boş kaldı. Polis ekipleri de kısıtlama kapsamında kentteki kontrollerini sürdürdü.

