YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir ve Manisa, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

İzmir ve Manisa, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

İZMİR HABERLERİ  | 11.12.2020 23:00 | Son Güncelleme

İzmir ve Manisa, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

İZMİR (AA) - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, İzmir ve Manisa'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Akşam trafiğin yoğunlaştığı İzmir'de saat 21.00'den sonra sokaklar boş kaldı. Kısıtlamaya büyük oranda uyulduğu görüldü. Kısıtlamanın başlamasının ardından denetimlerini sürdüren polis ekipleri, tedbire uymayan kişilere ceza kesti.

Manisa'da da kentin en işlek yerlerinden Mustafa Kemal Paşa, İzmir, Cumhuriyet ve Doğu caddeleri ile Mimar Sinan Bulvarı kısıtlamanın başlamasıyla boş kaldı. Polis ekipleri de kısıtlama kapsamında kentteki kontrollerini sürdürdü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
1/

İzmir Namaz Vakitleri 11 Aralık Cuma

İmsak
06:44
Sabah
08:12
Öğle
13:10
İkindi
15:37
Akşam
17:58
Yatsı
19:20

İzmir Nöbetçi Eczaneler11 Aralık Cuma

Derman Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Burcu Eczanesi
Balcova
Göksel Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Gizem Eczanesi
Bayrakli
Koç Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.