YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir ve Manisa'daki "yeşil reçeteli ilaç" operasyonunda 18 kişi tutuklandı

İzmir ve Manisa'daki "yeşil reçeteli ilaç" operasyonunda 18 kişi tutuklandı

17.06.2022 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir ve Manisa'daki "yeşil reçeteli ilaç" operasyonunda 18 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir ve Manisa'da yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz şekilde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 zanlı tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenenlere yönelik başlatılan çalışmada yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz şekilde sattığı öne sürülen 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 18'i tutukladı. Diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de Doğal Yaşam Parkı yakınında çıkan yangın kontrol altına alındıİzmir'de Doğal Yaşam Parkı yakınında çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'de çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen kişi tutuklandıİzmir'de çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen kişi tutuklandı
AK Parti'lilerden İzmir'deki CHP etkinliğinde konuşan çiftçiye tepkiAK Parti'lilerden İzmir'deki CHP etkinliğinde konuşan çiftçiye tepki
Anahtar Kelimeler:
Manisa İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 19 Haziran Pazar

İmsak
03:50
Sabah
05:40
Öğle
13:18
İkindi
17:12
Akşam
20:45
Yatsı
22:27

İzmir Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Pazar

Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Aliağa Eczanesi
Aliaga
Burcu Eczanesi
Balcova
Termal Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Eskişehir Eczanesi
Bayrakli
Seçkin Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Oğlunun sevgilisiyle yasak aşkını itiraf etti!

Oğlunun sevgilisiyle yasak aşkını itiraf etti!

“Gerçek böyle değil” dedi! Selülitli büyük beden bebekler...

“Gerçek böyle değil” dedi! Selülitli büyük beden bebekler...

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Başardılar! 40 yıllık gelenek bozulmadı

Başardılar! 40 yıllık gelenek bozulmadı

Cinsel içerikli mesajlar ünlü sunucuyu şoke etti! "Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..."

Cinsel içerikli mesajlar ünlü sunucuyu şoke etti! "Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..."

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.