İzmir'de 1 kişi köpek yüzünden çıkan tartışmada boğazından yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir parkta köpek yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada 1 kişi boğazından kırık cam şişe ile yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Parkı'nda, Koray Yüksel (48) ile köpeklerine kötü davrandığı ileri sürülen grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi kırık cam şişe ile Yüksel'i boğazından yaraladı.

İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Yüksel, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



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