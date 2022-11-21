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İzmir'de 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

21.11.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesinde, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 16 Kasım'da Çimentepe Mahallesi'ndeki bir kuaför dükkanında çıkan silahlı kavgada 6 kişinin yaralanması, yaralılardan Cafer Kaynak'ın (43) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesi olayına karıştıkları belirlenen 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.U. ve H.C. tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polisin, silahlı kavgaya karıştığı belirtilen diğer zanlıları yakalamak için başlattığı çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Aynı olayda yaralananlardan 4'ü taburcu edilmişti, ağır yaralı M.D'nin tedavisinin ise sürdüğü kaydedildi.

OLAY

Çimentepe Mahallesi'nde 16 Kasım'da, kuaför dükkanında çıkan kavgada bir kişi silahla yaralanmış, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen ve tarafların silah kullandığı kavgada, Cafer Kaynak, M.D, Ş.D, S.D, H.K. ve O.K. yaralanmıştı.

Kaynak, 18 Kasım'da, tedavi gördüğü Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Olayın, tarafların çocuklarının bir süre önce kavga etmesinden kaynaklandığı öne sürülmüştü.

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cinayet konak silahlı kavga

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