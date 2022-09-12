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İzmir'de 1 kişinin öldüğü kazada alkollü sürücünün yargılanmasına devam edildi

12.09.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 1 kişinin öldüğü kazada alkollü sürücünün yargılanmasına devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde kullandığı pikabı ile yaptığın kazada araçta bulunan bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin de yaralanmasına neden olan sürücünün yargılanması sürüyor.

İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, tutuksuz sanık Eren B. ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Kazada yaralanan müşteki Duygu Yedigöller, kaza sırasında pikabın kasasında olduğunu, aracın dengesi bozulunca başını vurması sonucu beyin kanaması geçirdiğini anlattı.

Yaklaşık 1,5 ay hastanede kaldığını anlatan Yedigöller, o dönemi hatırlamadığını belirterek sanıktan şikayetçi oldu.

Kazada yaralanan diğer müşteki Zeynep Özgen ise kaza sebebiyle beyin travması geçirdiğini, yaklaşık 3 ay yoğun bakımda kaldığını, kazaya dair hiçbir şey hatırlamadığını ifade ederek, sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi.

Mahkeme başkanı, bir önceki duruşmada istenen olay mahallinde keşfin yapılmadığını belirterek keşif yapılmasına, dinlenmeyen müştekilerin dinlenmesine hükmederek davayı erteledi.

- Olay

İzmir'in Karaburun ilçesinde 16 Ağustos 2021'de bir aracın bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada Selin Kabakçı (19) ölmüş, aralarında sürücünün de bulunduğu 12 kişi ise yaralanmıştı. Sürücünün kaza saatinde 0,68 promil alkollü olduğu tespit edilmişti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü tutuklanmıştı. Sanık hakkında "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan dava açılmıştı.

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