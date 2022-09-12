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İzmir'de 1 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kameralarınca görüntülendi

12.09.2022 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 1 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kameralarınca görüntülendi

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde ticari taksinin kağıt toplayan bir kişiye çarparak ölümüne neden olması güvenlik kameralarına yansıdı.

Kentte dün sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında D.B'nin (30) ticari taksi ile Fevzipaşa Bulvarı'ndan yol kenarında yürüyen kağıt toplayıcısı Gökmen Durmuş'a (67) çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kamera kayıtlarında yol kenarından yürüyen kağıt toplayıcısına aynı istikamette giden ticari taksinin arkadan çarptığı görülüyor.

- Olay

Konak ilçesinde dün D.B. (30) idaresindeki 35 T 6814 plakalı ticari taksi, İsmet Kaplan Mahallesi Fevzipaşa Bulvarı'ndan Basmane Gar istikametine giderken yolun sağından yürüyen kağıt toplayacısı Gökmen Durmuş'a (67), sonra da park halindeki 42 CVT 11 plakalı otomobile çarpmıştı.

Kazada yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Yaralanan taksi sürücüsü D.B. ise ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

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