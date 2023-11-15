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İzmir’de 10 milyon liralık taklit etiketli etil alkol ele geçirildi

15.11.2023 14:11 | Son Güncelleme:
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İzmir’de, yılbaşı öncesi polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 40 ton taklit etiketli etil alkol ele geçirildi.

Piyasa değeri 10 milyon liralık taklit etiketli etil alkolün ele geçirildiği operasyonlarda, 17 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilerek depolanan, yılbaşı öncesinde vatandaşların içki kullanmaları için “mürekkep sökücü” ve “genel kullanım amaçlı tutuşturucu sıvı” adı altında satışa sunulan, tüketilmesi halinde insan sağlığına çok ciddi zararları olan ve ölümlere bile sebep olabilen sahte etil alkol kaçakçılarına yönelik 1-10 Kasım 2023 tarihlerinde operasyonlar düzenlendi.

17 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM UYGULANDI

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 40 ton taklit etiketli etil alkol, 57 bin adet etiket, 2 adet etil alkol dolum makinesi ele geçirildi. Yakalanan etil alkolden yaklaşık 120 bin şişe sahte alkol imal edilebileceği ve 10 milyon liralık kamu malı zararının da önüne geçildiği öğrenildi. Operasyonlarda 17 şüpheli şahıs hakkında ise adli işlem uygulandığı belirtildi.

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